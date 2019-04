28.04.2019

Der Meister des Lavierens

Literaturwissenschaft War Bertolt Brecht ein Revolutionär? Jürgen Hillesheim legt sich in seiner jüngsten Monografie fest: BB war niemals überzeugter Marxist

Von Richard Mayr

In der Geburtsstadt Brechts ist soeben wieder eine Diskussion um seine politische und künstlerische Rolle aufgeflammt. Geht Augsburgs hauptamtlicher Brechtforscher Jürgen Hillesheim mit dem Weltschriftsteller zu hart ins Gericht, wenn er ihn einen „Drückeberger“ nennt? Und stimmt es, wenn Hillesheim diesen Brecht, der vor Jahrzehnten vielerorts im Westen noch als Kommunist geschmäht worden war, jetzt als einen Kritiker alles Revolutionären zeichnet, einen Schriftsteller, der zeitlebens laviert habe? Wo bleibt da bitte schön, so die Gegenseite, der revolutionäre Brecht, die Ikone, um die herum sich linke Intellektuelle scharen können? Und: Hillesheim benutze bei seiner Einschätzung als „Drückeberger“ das Vokabular der Reaktionären.

Hillesheim führt in seiner großen Monografie aus, wie prägend für Brecht und sein künstlerisches Schaffen die Erfahrung der Räterevolution 1918/19 war. Auf gut 300 Seiten wird schnell deutlich, dass Brecht in diesen bewegten und blutigen Augsburger Frühjahrstagen nicht im Sinn hatte, für eine vermeintlich bessere Welt zur Waffe zu greifen und aktiv zu kämpfen. Brecht hatte zwar Kontakt zu Revolutionären, half ihnen zum Teil auch, hielt sich aber ansonsten laut Hillesheim im Hintergrund und nahm in Briefen an seine frühe Liebe Paula „Bi“ Banholzer eine ironische Distanz zu den Ereignissen ein.

Künstlerisch ist Brechts Haltung zur Revolution eindeutig laut Hillesheim: Sowohl in seiner Lyrik aus dieser Zeit als auch in dem Drama „Trommeln in der Nacht“ geht der Schriftsteller auf Abstand: Im Theaterstück entscheidet sich die Hauptfigur, der Kriegsheimkehrer Kragler, am Ende nicht für den weiteren Kampf mit den Roten, sondern für das Bett seiner Frau.

Jahrzehnte später musste sich Brecht in der DDR immer wieder für dieses Ende rechtfertigen, das aus kommunistischer Perspektive nicht hinnehmbar ist. Brecht lavierte in seinen Antworten, entschuldigte sich auch, aber er schrieb das Ende des Dramas nie um. Das aber geschah nach Brechts Tod in den späten 1960er Jahren in einer Fassung, die dem Berliner Ensemble zugeschrieben wird. „Die Eingriffe in das Stück sind maßlos und die Fälschung großer deutscher Literatur des 20. Jahrhunderts in ihrer Art wohl einmalig“, so Hillesheim.

Bemerkenswert ist der Buch-Teil, in dem Hillesheim beschreibt, welche literarischen und philosophischen Einflüsse Brecht in seinen frühen Werken verarbeitet. Es wird zum Beispiel sehr prägnant herausgearbeitet, was ihn von Ernst Toller unterscheidet und weshalb „Trommeln in der Nacht“ einen völlig anderen literarischen Rang hat als Tollers expressionistisches Revolutionsdrama „Die Wandlung“.

Über Tollers Kriegsheimkehrer-Stück schrieb Brecht seinerzeit in einer Theaterbesprechung: „Gedichtete Zeitung, bestenfalls. Flache Visionen, sofort zu vergessen. Kosmos dünn. Der Mensch als Objekt.“ Aber dieses Stück diente ihm dennoch – als Negativ-Vorlage für „Trommeln in der Nacht“. Brecht negierte Tollers Pathos, er hat – so Hillesheim – einzelne Elemente des Stückes aufgenommen und geradezu gegen sie angeschrieben.

Im Weiteren führt Hillesheim aus, wie sich Brecht bei Nietzsche, Schopenhauer, Büchner, Müller und Schubert Motive und Ideen für seine frühe Kunst findet und sich derer auch bedient. „Grundprinzip seiner Kunst ist Amalgamieren, Montieren, Zusammenfügen von Anregungen; in ihm liegt der schöpferische Akt, nicht, nach idealistischer Manier, im Schaffen aus einer höheren Inspiration heraus.“

Bei Hillesheim ist zu lesen, wie komplex, raffiniert und modern Brechts künstlerische Verfahren waren. Die Qualität seiner Werke erschließt sich auch erst im Hinblick auf diese Verweise. Sie nur auf zeitgeschichtliche Bezüge festzulegen, hieße, sie eindimensional zu lesen.

Und was für ein Mensch ist Brecht gewesen? Da schlägt Hillesheim vor, ihn als Städtebewohner im Brecht’schen Sinn zu begreifen. Als einen, den es von Augsburg erst nach München und dann nach Berlin zieht. Dort möchte er als Schriftsteller Fuß fassen. Spätestens mit seinem Welterfolg der „Dreigroschenoper“ ist ihm das 1928 auch gelungen. Und die Tugend, die ihm dabei geholfen hat, war „lavieren“: „Nicht Farbe bekennen und auf der Strecke bleiben, nein, lavieren muss der moderne Mensch, um Erfolg zu haben, sich – um mit Nietzsche zu sprechen – jenseits von Gut und Böse, mit Schläue und Beweglichkeit einrichten in der Gesellschaft“, so Hillesheim.

Konsequent zeigt das Hillesheim anhand von Brechts Welterfolg „Die Dreigroschenoper“: „Hier ist kein potenzieller Revolutionär am Werk, dem sein Stück zu ,kulinarisch‘ geraten und dem das peinlich ist, ganz im Gegenteil. Finanziell verwertete es Brecht in großer Konsequenz.“

Für Augsburgs Brechtforscher steht am Ende fest: „Brecht war niemals Revolutionär, niemals überzeugter Marxist, und sein Episches Theater ist, in Theorie und Praxis, nicht das Resultat einer ideologischen Ausrichtung.“ Und diese Position hat Hillesheim schlüssig auf 300 Seiten dargestellt.

Jürgen Hillesheim: Zwischen Affirmation und Verweigerung – Bertolt Brecht und die Revolution. Verlag Königshausen und Neumann, 318 Seiten, 44 Euro

