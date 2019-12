Plus Helmut Bauer führt nicht nur ein Immobilienbüro, einen Verlag und einen Hausmeisterservice. Seit einigen Monaten ist er auch noch Manager des Sängers Michael Rauscher. Was das mit den „Geissens“ und mit dem Bürgerverein WSA zu tun hat.

Helmut Bauer ist ein Mensch, den man als hemdsärmelig beschreiben könnte. Der Mann, der gerne lacht, hat nicht nur eine betont lockere Art. Er ist auch offen gegenüber Herausforderungen. Man sollte meinen, dem 60-Jährigen reicht es, Geschäftsführer von drei Firmen zu sein. Doch als Manager kümmert er sich zusätzlich um die Karriere von DSDS-Finalist Michael Rauscher. Wer ist dieser Mann, der von sich sagt, er fahre große Rasenmäher lieber als eine Harley und der mit den Geissens befreundet ist?

Im Bärkenkeller aufgewachsen

Helmut Bauer, selbst im Bärenkeller aufgewachsen, ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter, einen erwachsenen Sohn und zwei Enkel. In der Öffentlichkeit ist er aber meist mit einem jungen Mann zu sehen. „Der Michi“, meint Helmut Bauer, „ist inzwischen wie ein Sohn für mich.“ Die Zusammenarbeit mit ihm mache „mega Spaß“. „Der Michi“ ist Michael Rauscher, 22 Jahre alt, gelernter Fliesenleger und Finalist in der TV-Casting-Show „ Deutschland sucht den Superstar“ im vergangenen Jahr. Bauer managt ihn seit einigen Monaten. Er will den jungen Augsburger als Sänger groß rausbringen.

„Der Michi singt jetzt nur noch Englisch. Das will Sony so“, erzählt Bauer. Der neue Vertrag mit dem Musikriesen ist für Manager Bauer ein Coup. Und weil „der Michi“ international durchstarten soll, heißt er jetzt Michael Rush. Vor wenigen Tagen hat Rauscher seine neue Single „Never be down“ veröffentlicht. Eigentlich hatte er selbst mit der Musikbranche gar nichts am Hut, bekennt Bauer. Aber der fröhliche Mann hat keine Berührungsängste mit dem Unbekannten. Fachbegriffe aus der Musikbranche wie „Release“ oder Booker“, erzählt er, habe er halt gelernt. Hemmungen, auf andere Menschen zuzugehen, kennt Bauer nicht. Da ist er schmerzfrei. Vielleicht lässt sich so sein beruflicher Erfolg erklären.

Hausmeisterservice betreut 200 Kunden

Nach einer Ausbildung zum Immobilienkaufmann gründete Bauer sein eigenes Büro „Immobilien4you“. Zudem ist er Geschäftsführer des Magnolia Verlages, in dem sich seine Frau um das operative Geschäft kümmert. Und er ist Hausmeister. Vor 15 Jahren gründete er den Hausmeisterservice Bauer. Heute hat der umtriebige Mann zwei Filialen in München und Landsberg, an die 200 Kunden und knapp 50 Mitarbeiter, wie er berichtet. Nach wie vor langt er selber hin.

Der 60-Jährige stellt sich in seinem Leben vielen Herausforderungen. Neben seinen verschiedenen Jobs will Helmut Bauer nun auch in der Politik Fuß fassen.

In schneereichen Wintern kann es passieren, dass Bauer in aller Früh aufsteht, um Einfahrten und Bürgersteige freizuräumen. Das habe er doch nicht mehr nötig, bekomme er manchmal gesagt. „Aber es tut mir gut.“ An schönen Sommertagen schnappt er sich von seinen Mitarbeitern gerne einen großen Rasenmäher. „Das gibt mir Kraft. Ich fahre den Mäher teilweise lieber als eine Harley.“ Energie tankt er auch in seinem Haus auf Mallorca. Manchmal nimmt er Michael Rauscher mit auf die Insel. Dort gibt es dann Fotoshootings mit dem Sänger für die sozialen Netzwerke wie Instagram. Bauer spannt Rauscher, den er „meinen Ziehsohn“ nennt, auch für häusliche Arbeiten ein. „Zuletzt hat Michi auf Mallorca die komplette Hecke geschnitten. Er hatte richtig Spaß.“ Bauer weiß, was guttut. Den jungen Mann fördert und fordert er. „Einen Kuschelkurs gibt es nicht.“

Helmut Bauer kennt die Geissens persönlich

Seinen Schützling nimmt er gerne auf Veranstaltungen mit. Bauer ist kontaktfreudig. Davon soll der 22-jährige Sänger profitieren. So brachte er Rauscher mit der Königin des sogenannten Reality-TV’s, Carmen Geiss, zusammen. Der einstige Fliesenleger und die Trash-Queen nahmen gemeinsam ein Lied auf. Woher Bauer die Geissens kennt, die als Millionärsfamilie seit vielen Jahren im Privatfernsehen ihr Leben öffentlich ausleben?

Über seinen Sohn, sagt er. Der habe beruflich mit einigen Prominenten zu tun. „Ich war schon oft bei den Geissens in St. Tropez zu Besuch.“ Eine ganz normale Familie, betont er. „Wenn die Kamera abends aus ist, heißt es nicht mehr Roooobert, sondern Schatzi.“

Helmut Bauer hat viel aus seinem Leben zu erzählen. Da wäre ja auch noch das Fahrrad mit Federung, auf das er mit Sportmediziner Peter Konopka in den 80er Jahren die Patentrechte hatte. Der Mann, der mit seiner Familie in Friedberg lebt, hat in Augsburg mittlerweile eine Zweitwohnung. Das hängt mit seinem nächsten Ziel zusammen.

Listenplatz 3 bei der WSA

Für den Bürgerverein WSA (Wir sind Augsburg) kandidiert Helmut Bauer für den Stadtrat. Er nimmt Listenplatz drei nach Peter Grab und Oberbürgermeister-Kandidatin Anna Tabak ein. Wenn er es nicht in den Stadtrat schaffe, meint er, ziehe er einfach weiterhin die Fäden im Hintergrund.

Langeweile kennt er nicht. Helmut Bauer hat einen nächsten Schützling zu vermarkten: die einstige Boxweltmeisterin Tina Schüssler, die als Sängerin Karriere machen will. Anfangs habe der Michi deshalb geschluckt, erzählt er. Aber Helmut Bauer ist nun einmal der Mann der vielen Projekte.