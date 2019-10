09:02 Uhr

Der Mickhauser Berg wird wieder zur Rennstrecke

Rund 170 Rennwagen treten am Wochenende zum Bergrennen in Mickhausen an. Erstmals sind auch E-Fahrzeuge dabei.

Das Motorsportspektakel in den Stauden südwestlich von Augsburg stand vor dem Aus. Doch am Wochenende wird wieder gestartet. Es gibt eine große Neuerung.

Von Reinhold Radloff

Nach einem Jahr Pause ist es wieder so weit: Das 38. Bergrennen wird am Wochenende 5./6. Oktober in Mickhausen (Landkreis Augsburg) ausgetragen – diesmal mit Neuerungen.

Eigentlich war ja das Mickhauser Bergrennen im Jahr 2017 schon so gut wie gestorben, als einige wichtige Organisatoren ihren Rücktritt erklärt hatten. Doch die verbliebene Truppe wollte nicht aufgeben. Mit Hinrich Groenveld fand sich ein neuer Cheforganisator (mehr dazu ), der Vorsitzende des ASC Bobingen, Michael Kanth, blieb an Bord und für die sportlichen Belange zeichnet wieder Wolfgang Glas verantwortlich.

Weil auch das Auf- und Abbauteam dabei blieb, fassten alle zusammen den Beschluss: Wir machen weiter, es gibt wieder ein Rennen zwischen Mickhausen/Münster und Birkach.

Auch die Rennfahrer begrüßten den Entschluss und meldeten sich wieder so zahlreich und hochklassig an, dass sogar einige abgelehnt werden mussten. Rund 170 Fahrzeuge starten am Wochenende die Motoren, darunter ist auch rund ein Dutzend Elektrofahrzeuge. Die E-Renner stellen die größte Neuerung dar. Wichtig für den Veranstalter ist, dass auch bei diesen Wagen die Sicherheit für alle, Fahrer und Zuschauer, gewährleistet ist.

Bergrennen: Wolfgang Glas geht wieder an den Start

Zwar sind einige Entscheidungen um die deutsche Bergmeisterschaft bereits gefallen, doch es wird sicherlich noch um zweite und dritte Plätze hart gekämpft. Anwärter auf den Gesamtsieg des 38. Mickhauser Bergrennens sind Eric Berguerand auf seinem Lola fa 99 und Vorjahressieger Marcel Steiner auf seinem LobArt/Mugen. Viele weitere Publikumslieblinge aus den Vorjahren wie Christian Handa, Herbert Stolz und Felix Pailer sind mit ihren hochgezüchteten Rennwagen, die bis 800 PS leisten können, wieder am Start.

Wolfgang Glas ist beim Bergrennen für die sportlichen Belange zuständig und auch wieder selbst am Start. Bild: Reinhold Radloff

Bekanntester heimischer Fahrer ist Wolfgang Glas mit seinem Minichberger Golf. An den Start gehen auch vier Rennfahrzeuge des Schwabmünchner Teams NHM. Bei allen geht es um Spitzengeschwindigkeiten, bei den E-Fahrzeugen um Gleichmäßigkeitsfahrten von 80 Stundenkilometern.

Für den Samstag sind drei Trainingsläufe vorgesehen, für den Sonntag drei Wertungsläufe. Die Siegerehrung wird gegen 17 Uhr im neuen Festzelt erwartet, das der ASC Bobingen heuer erstmals in Eigenregie betreibt. Spannend dürften für die Zuschauer nicht nur die Rennen werden, sondern auch die bereits ausgebuchten Renntaxifahrten. Prominentester Fahrer ist heuer der Europameister und mehrfache Deutsche Meister Armin Schwarz, der einen historischen Lancia Stratos mit Ferrari-Motor pilotiert. Das Renntaxi der Firma Hydro-Tech, einen Audi S8+ mit 605 PS V8-Biturbo-Motor, fährt der jüngere Bruder von Formel 1-Weltmeister Sebastian Vettel, Fabian Vettel. Das Engagement des GT-Masters-Fahrers für Mercedes AMG gelang über den ehemaligen deutschen Rallyemeister Ronald Holzer.

Mickhauser Bergrennen: Bis zu 15.000 Zuschauer erwartet

Freuen dürfen sich die Motorsportfans auf eine riesige Videoleinwand an der Strecke, um auch dort hinschauen zu können, wo der Wald den Blick verhindert. Am Samstagabend werden die Fahrer im Zelt anhand spannender Videos, verbal und persönlich vorgestellt. Das Fahrerlager in Münster ist für jedermann offen. Den Schraubern bei der Arbeit zusehen, mit den Fahrern reden, die Rennwagen ganz aus der Nähe betrachten, all das ist möglich. Zum größten Ereignis des Jahres in den Stauden werden zwischen 10.000 und 15.000 Zuschauer erwartet.

Da die Rennstrecke an beiden Tagen gesperrt ist, muss sie weiträumig umfahren werden. Parkplätze stehen nahe der Rennstrecke in ausreichendem Maße zur Verfügung.

