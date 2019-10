18:30 Uhr

Der Presseball – hier werden Wünsche wahr

Ein Auto, ein E-Bike, ein besonderer Kinoabend und viele Preise mehr – die Tombola beschert den Besuchern jedes Jahr wertvolle Preise. Am Ende freuen sich darüber auch Menschen, die gar nicht beim Fest gewesen sind.

Von Miriam Zissler

Auf dem Presseball der Augsburger Allgemeinen werden Träume wahr. Einmal zum Skifahren in die Rocky Mountains, eine edle Uhr am Handgelenk tragen oder ein schickes Auto sein Eigen nennen – das alles kann bei der Tombola auf der Benefiz-Gala am 9. November Realität werden. Viele weitere Preise warten dort auf ihre Gewinner: Denn es gibt wieder zwei Ausspielungen mit noch mehr Gewinnchancen für die Gäste und noch mehr Erlös durch den Losverkauf, der hilfebedürftigen Menschen in unserer Heimat zugutekommt.

Die Ausspielung A bietet die Chance auf sechs außergewöhnliche Hauptpreise. Den Hauptgewinn, den schnittigen Wagen, können die Ballgäste an diesem Abend in der Ausspielung B gewinnen. Wer an der Tombola teilnehmen will, bekommt die Lose ausschließlich am Presseball-Abend. Die Eintrittskarten werden in diesem Jahr ohne Tombola-Los verkauft. „Darüber hinaus haben unsere Gäste in beiden Ausspielungen die Möglichkeit, viele weitere attraktive Preise mit nach Hause zu nehmen und gleichzeitig Gutes zu tun“, sagt Presseball-Gastgeberin Alexandra Holland. Denn der Erlös des Loverkaufs geht an die Stiftung Kartei der Not – und damit an Menschen in der Region, die unverschuldet in Not gerieten.

Ein Auto im Wert von 31.300 Euro

Der Hauptpreis der Tombola ist auch in diesem Jahr ein Auto: Die Mercedes-Benz Niederlassung Augsburg stiftet einen A 160 Edition 19. Der Wagen hat 109 PS, sechs Gänge, Leichtmetallräder im Doppelspeichen-Design, LED High-Performance-Scheinwerfer, ein hochauflösendes Media-Display mit Touch-Funktion und viele weitere Extras. Wer mit diesem dynamischen Designerstück unterwegs ist, zieht nicht nur die Blicke auf sich, sondern hat auch noch jede Menge Fahrspaß. Der Hauptpreis hat in diesem Jahr einen Wert von 31.300 Euro.

Auch die Hauptpreise der Ausspielung A können sich sehen lassen:

1. Preis Auf elf unvergessliche Tage und heiße Abfahrten in den Rocky Mountains können sich die Gewinner der Reise für zwei Personen freuen. Veranstalter Hagen Alpin Tours stiftet einen Skitraum in Kanada: Nach der Ankunft in Calgary geht es mit dem Mietwagen in die Gebiete Banff, Lake Louise, Panorama und Jasper. Dabei lernen die Teilnehmer verschiedene Pisten und drei luxuriöse Fairmont Hotels kennen. Wert: 7.120 Euro.

2. Preis Eine edle und kraftvolle Ästhetik zeichnet die Chronographen der Marke Breitling aus. Juwelier Herbert Mayer stiftet eine Herrenarmbanduhr der weltberühmten Schweizer Uhrenmarke. Der Navitimer 8 B01 Chronograph 43 besticht durch das schwarze Ziffernblatt, ist bis 100 Meter wasserdicht und verfügt über eine Gangreserve von 70 Stunden. Der Hauptpreis der Ausspielung A hat einen Wert von 7.000 Euro.

3. Preis Elektrisch unterstützte Räder liegen voll im Trend. Ob sportliche Tourenräder, praktische City-Bikes oder schnelle Pendler-Fahrräder – mit einem E-Bike lässt sich jede Strecke komfortabel zurücklegen. Die Radstation Augsburg stiftet ein Komfort E-Bike der Marke Riese & Müller. Dessen neues Modell „Homage“ verfügt über den stärksten Bosch CX Motor und einem im Rahmen integrierten 500 WH-Akku. Wert: 5700 Euro. l 4. Preis Das Augsburger Label Snortmade steht für maßgeschneiderte und individuelle Mode. Das Ziel der Marke ist es, Frauen mit stilvoller und eleganter Businessmode einzukleiden. Die Kundinnen werden dabei selbst zu Designerinnen: Sie entwickeln mittels eines Konfigurators das eigene Outfit. Die Gewinnerin darf sich über ein halbjähriges Outfit-Abo mit persönlicher Beratung freuen. Wert: 5.600 Euro.

5. Preis Mit diesem Gewinn lässt sich ein unvergesslicher Abend mit Familie und Freunden gestalten: Die Kino-Gruppe Rusch stiftet für den Gewinner wieder einen Filmabend in einem Cineplex-Kino der Gruppe. Dort kann der Gewinner mit bis zu 160 Gästen in einem Kinosaal mit individueller Filmauswahl und Catering einen Abend verbringen. Wert: 5.544 Euro.

6. Preis Ein Jahr lang jede Woche einen Blumenstrauß bekommen – welche Frau träumt nicht davon. Die Gärtnerei Wörner lässt auch in diesem Jahr diesen Traum wieder wahr werden... Oder einen anderen. Denn so mancher Gartenliebhaber hegt vielleicht einen anderen Wunsch für sein florales Kleinod. Dafür stiftet Herbert Wörner einen Warengutschein im Wert von 5500 Euro.

Der Augsburger Presseball findet am Samstag, 9. November, im Kongress im Park statt. Alles rund um den Presseball: www.presseball-augsburg.de.

