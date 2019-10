21.10.2019

Der Radweg in der Gögginger Straße wird erneuert

Der Radweg in der Gögginger Straße soll saniert werden. Er besteht derzeit aus Waschbetonplatten.

Der Radweg in der Gögginger Straße in Augsburg wird in Fahrtrichtung Süden saniert. Auf der anderen Straßenseite ist der Weg bereits erneuert worden.

Die Stadt wird am Mittwoch damit beginnen, den Radweg in der Gögginger Straße stadtauswärts (zwischen Schertlin- und Morellstraße) zu sanieren. Der Betonplattenbelag aus den 70er Jahren wird gegen Asphalt ausgetauscht.

Radweg in Augsburg wird saniert

Die Arbeiten sollen in zwei Abschnitten bis Ende November über die Bühne gehen. Während der Baumaßnahme ist der Geh- und Radweg gesperrt. Es wird ein Provisorium auf der Fahrbahn eingerichtet. Dafür muss stadteinwärts ein Fahrstreifen gesperrt werden. Laut Stadt wird das Tiefbauamt die Platanen durch umfangreiche Maßnahmen schützen. Auf Grabungen im Wurzelbereich soll verzichtet werden. 2017 hatte die Stadt den Radweg in der Gögginger Straße stadteinwärts saniert. (skro)

