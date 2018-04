vor 31 Min.

Der Rohbau soll bis Jahresende stehen

Akteure geben den Startschuss für das soziale Zentrum Lechhausens.

Von Silvia Kämpf

Das eigentlich Schwierige an der Baustelle auf dem Areal des ehemaligen Vereinshauses Grüner Kranz in Lechhausen war laut Kirchenpfleger Klemens Bentlage „die Vielzahl an Akteuren“. Abstimmen mussten sich die Kirchenstiftung St. Pankratius als Bauherr, das St. Ulrichwerk als Baubetreuer, die Sozialstation Lechhausen als künftige Mieterin, die Brauerei Kühbach als Gastronomiepächterin, das Büro Gilg Peer und Wolff Architekten sowie die Stadt.

Jetzt, mehr als 37 Sitzungen später, wurde mit dem Spatenstich der Startschuss für das Haus gegeben, das dem Stadtteil eine attraktive Mitte geben soll. Errichtet wird der Neubau über einer Tiefgarage, die sich die Kirche mit dem benachbarten Wohnhaus teilen wird. Geplant von der Firmengruppe Pro-Tec Wohn- und Gewerbebau GmbH & Co. KG, übernimmt nun die Hypdata als neue Eigentümerin die Ausführung des Hauses an der Ecke Humboldtstraße. Erschlossen werde die Garage, die auch unter das Grundstück des ehemaligen Ruiderhofes reicht, über eine gemeinsame Zufahrt. Der Übergang des Grundstücks, so Bentlage, sei noch nicht vollzogen. Umfangreiche Bodenuntersuchungen hätten aber weder archäologische Funde noch Altlasten gezeigt, die den Baubeginn hätten verzögern können.

Acht bis neun Millionen Euro

Wie Klemens Bentlage sagt, soll der Rohbau der Kirche Ende dieses Jahres zum größten Teil stehen. Mit der Fertigstellung des Hauses rechnet er, sofern alles planmäßig läuft, Ende Dezember 2019. Insgesamt werden seiner Auskunft nach acht bis neun Millionen Euro in den Neubau investiert. Im ersten Stock werde die Sozialstation Lechhausen großzügiger untergebracht als bislang in der Kantstraße. In den Stockwerken zwei bis vier entstehen 17 barrierefreie Wohnungen. Zum Spatenstich fanden sich auch die Nachbarn ein. Dazu gehörten Optiker Heinzl und die Kita-Mitarbeiter, die zwei Jahre mit der Baustelle vor ihrer Tür leben müssen.

Mit Projekt einverstanden

Wie berichtet, war ein Aufschrei durch Lechhausen gegangen, als klar war, dass der Grüne Kranz an zentralem Platz einem Neubau weichen und als Sozialstation genutzt werden soll. Doch längst sind alle Beteiligten mit dem Projekt einverstanden. Vor allem auch, weil für Pächter Umberto Freiherr Beck-Peccoz (Brauerei Kühbach) angekündigt hat, dass ins Zentrum Lechhausens ein Wirt regionaler Küche zurückkehren wird.

