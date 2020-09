12:42 Uhr

Der Sondermülltag in Augsburg findet trotz Wertstoffhof-Streik statt

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Abfallwirtschaftsbetriebs in Augsburg zum Streik aufgerufen. Der Sondermülltag am Samstag kann aber wie geplant stattfinden.

Für die Bürger ist es eine wichtige Nachricht: Der Sondermülltag am Samstag, 26. September, kann wie geplant in Augsburg stattfinden. Darauf weist die Stadt Augsburg hin. Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi könne es aber womöglich zu Verzögerungen kommen.

Am Donnerstag hatte Verdi angekündigt, die Wertstoffpunkte in Augsburg bestreiken zu wollen. Grund ist die festgefahrene Situation in der laufenden Tarifrunde. Verdi ging davon aus, dass die Wertstoffpunkte am Freitag und Samstag geschlossen bleiben. Dies ist aber nicht der Fall, wie die Stadt Augsburg betont. Mitarbeiter seien im Einsatz, um die Wertstoffe der Bürger in Empfang zu nehmen. Es könne jedoch wegen des Warnsteiks zu Verzögerungen bei der Wertstoff- und Sondermüllannahme kommen.

Betroffen von den Aktionen sind am Freitag die Wertstoff- und Servicepunkte am Holzweg 32, am Unteren Talweg 89 und an der Deponie Augsburg-Nord am Oberen Auweg 11. Am Wertstoff- und Sondermülltag am Samstag, 26. September, können die Augsburger Bürger von 9 bis 15 Uhr an zwei Wertstoff- & Servicepunkten ihre Wertstoffe kostenfrei abgeben. Diese befinden sich in Haunstetten (Unterer Talweg 89) und im Bärenkeller (Holzweg 32).

Bei der Abgabe sind die Corona-Schutzmaßnahmen (Maskenpflicht, Abstandsregel) einzuhalten. Am Vormittag herrscht erfahrungsgemäß ein besonders hoher Andrang. Darum bittet der Abfallwirtschaftsbetrieb die Bürger, auch die Nachmittagsstunden zur Anlieferung zu nutzen. (möh)

