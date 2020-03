vor 48 Min.

Der US-Wahlkampf reicht bis nach Augsburg

Wer soll bei den Präsidentschaftswahlen gegen Donald Trump antreten? Anhänger der US-Demokraten konnten am Samstag in Augsburg ihre Stimme abgeben.

Von Bernd Hohlen

Rund 6000 Kilometer liegen zwischen Augsburg und der Ostküste der USA. Doch am Samstag rückte Amerika vorübergehend näher an Augsburg heran. Der US-Präsidentschaftswahlkampf war plötzlich nah – und dabei vor allem die Frage, wer für die demokratische Partei antreten soll, um den umstrittenen Amtsinhaber Donald Trump von den Republikanern anzugreifen.

„Democrats abroad“, also Demokraten im Ausland, ist eine offizielle Organisation für Bürger der Vereinigten Staaten, die vorübergehend oder dauerhaft im Ausland leben. Gegründet wurde die Organisation 1964 von der demokratischen Partei. Sie ruft alle wahlberechtigten US-Amerikaner auf, sich an den Wahlen in ihrem Heimatland zu beteiligen. So auch in Augsburg. Im Annahof haben die „Democrats abroad“ ihr Wahllokal eingerichtet. Und es herrscht etwas amerikanisches Feeling, wie man es lange nicht mehr in Augsburg erlebt hat.

„Democrats abroad“ bringen die US-Wahl nach Augsburg

René Corrêa, gebürtiger Amerikaner und seit 40 Jahren Mitglied des Philharmonischen Orchesters in Augsburg, ist aktiv bei „Democrats abroad“ dabei. „Wir sind zwar nur 15 bis 20 Aktive, aber wir betreuen ganz Schwaben.“ Rund 1800 Amerikaner sind hier gemeldet, die natürlich nicht alle Demokraten sind. Momentan geht es aber vor allem um die Vorwahlen der Demokraten.

René Corrêa erzählt: „Wir sind weltweit organisiert, allein in Deutschland gibt es 22 Wahlstützpunkte“ Alle Wahlergebnisse werden an die Europazentrale nach Prag geschickt, um den demokratischen Kandidaten zu ermitteln, der zur Wahl des Präsidenten antritt. Bei den US-Demokraten sind aktuell noch drei Kandidaten im Rennen: Bernie Sanders, Joe R. Biden und Tulsi Gabbard. Die kritische Sicht vieler Europäer auf die derzeitigen politischen Verhältnisse in Amerika teilt René Corrêa. Bei allem diplomatischen Geschick kann er nicht leugnen, dass Donald Trumps Politikstil auch die Demokraten, die in Deutschland leben, mobilisiert. „Das war bei der letzten Wahl, wo wir alle dachten, das Ergebnis steht schon fest, ganz anders“, sagt er. Tatsächlich ist viel los im ersten Stock des Annahofs, um zu diskutieren und vor allem, um eine Stimme abzugeben.

Die „Democrats abroad“ haben einen Einfluss bei der US-Wahl

Denn der Tenor über die politische Entwicklung in Amerika unter den Demokraten ist in einem Wort zusammenzufassen: besorgniserregend. Manche schütteln nur den Kopf, wenn sie den Namen Trump hören. „Wir machen aber keinen Wahlkampf gegen einen Gegner, wir machen Wahlkampf für uns“, sagt einer, der seinen Namen nicht nennen möchte. „Das Besondere an ,Democrats abroad‘ ist, dass das Endergebnis für den gewählten demokratischen Kandidaten in Europa 13 Wahlmänner ergibt“, sagt Corrêa. Genauso viele wie im Bundesstaat Virginia. Europa ist aus demokratischer Sicht so etwas wie ein politischer Satellit, ein außeramerikanischer Staat. Die Republikaner haben keine vergleichbare politische Organisation im Ausland. „Es gibt ,Republican in overseas‘“, sagt René Corrêa, aber sie pflegten eher Kontakte auf kultureller Ebene.

Die Wahl der amerikanischen Präsidenten ist keine direkte Wahl. Am Wahltag geben die wahlberechtigten Bürger ihre Stimmen ab. Dabei wählen sie aber nicht direkt einen Kandidaten, sondern geben ihre Stimme für die „Wahlmänner“ genannten Mitglieder des sogenannten Electoral College ab, welches aus 538 Mitgliedern besteht, ab. Jedem Bundesstaat steht eine bestimmte Anzahl von Wahlmännern zu. In den meisten Bundesstaaten gilt das „Winner-Takes-All“-Prinzip. Danach werden alle Wahlmänner eines Bundesstaats von der Partei gestellt, deren Präsidentschaftskandidat die relative Mehrheit der Stimmen erhalten hat.

Bis zur Präsidentschaftswahl im November ist es noch eine Weile hin. Am Samstagabend liegt aber das Ergebnis vor, welchen Bewerber die Demokraten aus Augsburg und Schwaben ins Rennen schicken wollen: Der Linke Bernie Sanders kommt auf 55 Prozent, Joe R. Biden erzielt 42,5 Prozent, für Tulsi Gabbard wurde keine Stimme abgegeben – und ein paar ungültige Stimmen waren auch dabei.

