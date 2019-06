vor 50 Min.

Der Wirt Beniamino Cierro sagt dem Centro Lebewohl

Beniamino Cierro eröffnete 1996 das kleine Lokal in der Maximilianstraße. Mit 73 Jahren will er sich nun mehr Freiheiten gönnen und übergibt es an einen bekannten Wirt.

Von Miriam Zissler

Die Stühle sind im Centro auf den kleinen viereckigen Tischen gestapelt. Das Lokal in der Maximilianstraße mit der großen Terrasse hat geschlossen. Ungläubig liest ein Passant den Zettel, der an der gläsernen Eingangstür angebracht ist. „Liebe Gäste, seit der Eröffnung im Jahr 1996 hat sich das Centro zu einem Ort italienisch-deutscher Lebenskultur im Herzen der Augsburger Innenstadt entwickelt. Nach 23 Jahren, in denen das Centro immer auch mein Lebensmittelpunkt war, übergebe ich das Lokal an meinen Nachfolger. Für Ihre langjährige Treue möchte ich mich herzlich bedanken. Ihr Beniamino Cierro“. Der 73-Jährige hat sich ganz bewusst dazu entschieden, sein Caffe-Centro zu schließen. „Irgendwann muss Schluss sein. Mir geht es gut. Jetzt kann ich mal nichts tun und abschalten. Da habe ich viel nachzuholen“, sagt der passionierte Wirt.

Eigentlich habe er viele Jahre als Industriemechaniker gearbeitet, erzählt Beniamino Cierro bei einem letzten Espresso in seinem Centro. 1968 ist der Italiener, der in Neapel aufgewachsen ist, nach Deutschland gekommen und hat in verschiedenen Betrieben gearbeitet. Hier hat er auch die Ausbildung zum Industriemechaniker absolviert und insgesamt 15 Jahre bei Messerschmitt-Bölkow-Blohm (heute Premium Aerotec) in Haunstetten gearbeitet. „Das war eine sehr schöne Zeit“, erinnert er sich gerne zurück. Und doch hat ihm am Ende etwas gefehlt – der Kontakt zu den Menschen.

Den Wandel der Maximilianstraße miterlebt

Deshalb eröffnete er 1996 ein Lokal in der Nähe des Moritzplatzes und weil es so zentral gelegen war nannte er es Centro, was auf italienisch Zentrum bedeutet. Von morgens bis abends widmete er sich seither seinen Gästen. „Ich habe alles gemacht: Eingekauft, gekocht, bedient“, erzählt er. Bei ihm habe es damals mit die ersten „echten“ Tramezzini gegeben, die belegten Weißbrotscheiben, die viele aus ihrem Italien-Urlaub kennen: Es gab gefüllte Piadine oder aber auch Nudeln mit seiner selbst gemachten Bolognese-Soße. Cierro hat den Wandel der Maximilianstraße miterlebt. „Als ich angefangen habe, gab es um mich herum noch die beiden Kinos – den Filmpalast und das Capitol“, erinnert er sich. Er war das einzige Lokal, das seinen Kunden solch einen großen Außenbereich bot. „Heute gibt es viel mehr Gastronomie in der Maximilianstraße“, sagt er. Er erinnere sich an die verschiedenen Zeiten gerne zurück – denn der Wandel gehöre einfach dazu. An einen Abend erinnert er sich aber besonders gerne: Da habe er ein Klavier auf seine Sonnenterrasse geschoben und es wurden einen Abend lang Chansons gespielt und gesungen. „Bei Azzurro haben alle mitgesungen. Das Lied kennt hier jeder“, sagt er. Seine Stammgäste sind ihm genauso ans Herz gewachsen wie seine Mitarbeiter, die ihn jeweils über viele Jahre begleitet haben. Doch in den vergangenen Jahren sei es nicht mehr so einfach gewesen, geeignetes Personal zu finden. Die Suche war sehr mühsam, zum Abschalten blieb für ihn kaum mehr Zeit. „Früher bin ich zumindest jedes Jahr kurz in den Urlaub gefahren. In den vergangenen zwei Jahren ging das gar nicht mehr.“

Betreiber der Mamo-Lounge übernimmt das Centro

Die Entscheidung, das Lokal zu schließen fiel Cierro zwar nicht leicht, doch nun fühle er sich sehr befreit. „Mir war es wichtig, das Lokal in gute Hände zu übergeben“, sagt er. Viele Gastronomen meldeten sich bei Cierro, doch er hatte schon eine Wahl getroffen. Ab kommender Woche wird Daniel Albinger, der gegenüber die Mamo-Lounge betreibt, das Caffe-Centro übernehmen. „Er will erst einmal nicht so viel verändern“, sagt Beniamino Cierro in seinem länglichen Lokal, dessen Wand Schwarz-Weiß-Fotos von italienischen Filmklassikern zieren. Sicherlich werde sein Nachfolger aber das Geschäft in den Abendstunden ausbauen. Das sei ihm nie so wichtig gewesen.

Viel wichtiger ist ihm nun seine neue „Freiheit“, die er für die eine oder andere Reise nutzen will. „Aber ich bleibe natürlich in Augsburg. Das ist meine Heimat. Nach Italien fahre ich in den Urlaub.“ Er habe nun mehr Zeit. Darüber freuen sich seine Frau Jutta und seine Tochter Maria Cierro, die das Parkhäusl betreibt. Und im Centro will er künftig auch immer mal wieder vorbeischauen – dann als Gast.

Themen Folgen