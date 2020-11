13:37 Uhr

Der ehemalige SDP-Stadtrat Karl Riedelsheimer feiert gleich doppelt

Der Haunstetter Karl Riedelsheimer wird 90 und ist seit 60 Jahren mit seiner Frau Anna verheiratet. Im reifen Alter wurde er zum Forscher.

Von Gerlinde Knoller

Ein doppeltes Jubiläum kann Karl Riedelsheimer in diesen Tagen feiern: Seinen 90. Geburtstag und – zusammen mit seiner Frau Anna (86) – das diamantene Ehejubiläum. 60 Jahre sind die beiden, die in Haunstetten wohnen, miteinander verheiratet. Geheiratet hatten sie in Furth im Wald, wo sie einander auch begegnet sind. Sein Beruf als Zollbeamter hat die Familie an die verschiedensten Ort und 1967 nach Augsburg geführt. Von 1972 bis 1984 saß Karl Riedelsheimer für die SPD im Augsburger Stadtrat.

Nach alten Augsburger Zeitungen geforscht

Zum Doppeljubiläum hat sich Riedelsheimer selbst ein besonderes Geschenk gemacht: Abgeschlossen hat er ein Projekt, dem er sich seit seiner Pensionierung gewidmet hat. Weil ihn, wie er sagt, "die Lebensumstände der Bevölkerung in der zurückliegenden Zeit“ interessierten, wurde er zum regelmäßigen Besucher der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg und forschte nach alten Augsburger Zeitungen, die in der Zeit von 1770 bis 1959 erschienen sind.

Die Kopfseiten von insgesamt 24 Zeitungen fotografierte Riedelsheimer ab und versammelte sie in einer 27-Seiten-Broschüre. Wer hineinblättert, findet darüber hinaus über einen Zeitraum von hundert Jahren zu jedem Jahr eine Meldung aus den Zeitungen, beispielhaft für das Leben der Menschen in der Stadt in der jeweiligen Zeit. Fasziniert ist Riedelsheimer davon, welch große Pressevielfalt in Augsburg geherrscht hat.

