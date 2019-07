00:31 Uhr

Der kleine Indianer Yakari ist zu Gast

Die TV-Serie für Kinder wird mit Pferden dargestellt

Die Pferdeshow „Yakari und Kleiner Donner“ ist gerade in Augsburg zu Besuch. Das Zelt steht in der Nähe der MAN, auf dem Parkplatz an der Rockfabrik (Riedinger Straße 26). Die Show basiert auf der Zeichentrickserie „Yakari“, in der der kleine Indianerjunge eines Tages bemerkt, dass er mit Tieren sprechen kann. Mit seinem besten Freund, dem Wildpferd „Kleiner Donner“, erlebt er viele Abenteuer.

Die Pferdeshow erzählt von dem Beginn dieser außergewöhnlichen Freundschaft und verbindet die Geschichte mit mehreren Pferdedressur-Einlagen. Neben der klassischen Dressur werden auch akrobatische Kunststücke gezeigt.

Die Aufführung spricht vor allem Kinder an, weil die Serie zu einem der bekanntesten deutschen TV-Formate gehört, allerdings sind die Showeinlagen auch für Erwachsene interessant und beeindruckend gestaltet, so dass sich die Begleiter nicht langweilen. Für Indianer- und Pferdefans gibt es bis Sonntag jeden Tag eine Vorstellung. Unter der Woche (bis Freitag, 19. Juli) findet die Aufführung immer um 16 Uhr statt. Am Wochenende beginnt sie schon um 15 Uhr und am Sonntag, 21. Juli, findet eine zusätzliche Vorstellung um 11 Uhr statt. Tickets gibt es online unter www.yakari-pferdeshow.de sowie eine Stunde vor Showbeginn am Zelt. (ligi)

