vor 19 Min.

Der laute Protest vor dem Fujitsu-Werk

Die Beschäftigen wollen endlich wissen, wie es mit ihren Arbeitsplätzen aussieht. Der Betriebsratsvorsitzende Peter Wagner spricht von den entscheidenden Tagen

Von Michael Hörmann

Peter Wagner ist in diesen Tagen ein gefragter Mann. In erster Linie bei seinen Kollegen im Fujitsu-Werk am Standort Augsburg. Wagner ist Betriebsratsvorsitzender. Er gehört zu den entscheidenden Personen, die darüber verhandeln, wie es für Beschäftigten in Augsburg weitergehen soll. Ende Oktober hat der japanische IT-Konzern angekündigt, dass der Standort Augsburg bis Herbst 2020 aufgegeben wird. Dies war ein Schlag für 1500 Mitarbeiter und 350 Leiharbeiter. Fast fünf Monate sind seither vergangen. Die Ungewissheit ist nicht gewichen. „Fünf Monate Warten sind genug“, sagt Wagner am Dienstagmittag mit fester Stimme bei einer Kundgebung vor dem Werk an der Bürgermeister-Ullrich-Straße.

Knapp 500 Mitarbeiter hören ihm zu. Klare Aussagen bekommen sie aber auch am Dienstag von Wagner nicht zu hören. Doch es gibt Informationen, die darauf schließen lassen, dass es schon bald Klarheit geben wird. Die Verhandlungen zwischen Arbeitgeberseite und den Arbeitnehmern sind in der entscheidenden Phase. In der Vorwoche sei ein Eckpunktepapier verabschiedet worden, sagt Wagner. Darin gehe es aber eben nicht allein um Augsburg, sondern auch um andere Fujitsu-Standorte in Deutschland. „Dieses Eckpunktepapier wird nun vom Gesamtbetriebsrat bei einer Sitzung in Hannover beraten“, sagt Wagner. Am Dienstag sei begonnen worden, die Fortsetzung folgt am Mittwoch. Zuvor sollen keineswegs Informationen und Zahlen nach außen gelangen, sagt der Betriebsratsvorsitzende zu den Kollegen. Im Übrigen sei dieses Papier nicht überzubewerten: „Entscheidend ist das Gesamtpaket.“ Hier nennt Wagner dann auch einen Termin, wann womöglich dieser Vertrag, der dann alles regelt, unterschrieben werden könnte. Es ist der 18. April, Gründonnerstag.

Fujitsu: Es wird weiter verhandelt

Und bei diesen Verhandlungen, die bald wieder anstehen, kommt nun Augsburg wiederum eine wichtige Rolle zu. Am Donnerstag und Freitag nächster Woche werden die Verhandlungen fortgesetzt. „Dann geht es um die Details“, sagt Wagner. Vielleicht werde man dann Ende nächster Woche am Verhandlungstisch fertig sein. Danach sei das Ergebnis allerdings nochmals in den Gremien der Arbeitnehmer zu beraten. Dies erkläre den angepeilten Termin der Vertragsunterzeichnung am 18. April.

Wie den Beschäftigten das Ergebnis übermittelt werde, sei nicht zuletzt wegen der Osterferien noch nicht abschließend geklärt. Geplant ist jedenfalls am 30. April eine Betriebsversammlung in Augsburg. Betriebsratsvorsitzender Wagner nimmt jedoch die Konzernleitung in die Pflicht, deutlich früher Inhalte zu kommunizieren.

Der Protest am Dienstag soll als Zeichen verstanden werden, dass die Mitarbeiter von Fujitsu weiterhin zusammenhalten. „Hand in Hand“, lautet das Motto der Aktion. Beschäftigte waren aufgerufen, ihren Handabdruck mit Farbe auf ein Stoffbanner zu machen. Zudem fand ein Protestmarsch rund um das Werk statt, an dem sich nach Polizeiangaben 380 Beschäftigte beteiligten.

Moralische Unterstützung von städtischen Referenten

Moralische Unterstützung erhalten die Fujitsu-Mitarbeiter von zwei städtischen Referenten. Wirtschaftsreferentin Eva Weber (CSU) spricht ebenso wie Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD). Es hört sich allerdings mehr nach aufmunternden Worten an, da eine konkrete Hilfe von Seiten der Stadt nicht machbar ist. „Wir wollen den Fujitsu-Beschäftigten die Verbundenheit der Stadt zeigen“, sagt Eva Weber. „Es geht um menschliche Schicksale“, ergänzt Wurm. Womöglich ahnt die Wirtschaftsreferentin doch schon etwas mehr, jedenfalls sagt sie am Ende ihrer kurzen Ansprache zu den Fujitsu-Mitarbeitern: „Die Verhandlungsführer machen gute Arbeit.“ Wie gut, das wird bald geklärt sein.

Themen Folgen