vor 47 Min.

Der reisende Hundertjährige

Ernst Fischer hat nach dem Ruhestand das Reisen für sich entdeckt. Seitdem war er in knapp 50 Ländern. Was ihn antreibt und weshalb aus seinem Leben nun auch ein Buch geworden ist

Von Katharina Dzicako

Ernst Fischer lebt in einer Wohnung voller Souvenirs, dahinter verbirgt sich eine erfüllte Lebensgeschichte von 100 Jahren. Bilder, Postkarten aus Teneriffa, Urkunden, die Deutsche Mark in Gold und viele andere Dinge zieren das Zuhause des Augsburgers. Zu beinahe jedem könnte er eine Geschichte erzählen. Und er tut es gerne.

Bei jedem Andenken bleibt Fischer stehen, denkt zurück und teilt munter und voller Stolz seine Erlebnisse. Er hat sie sogar festgehalten: Auf dem Tisch im Wohnzimmer liegt sein Buch „Erinnerungen“, ein Textstück von 361 Seiten, an dem er sechs Jahre gearbeitet hat.

Seit er im Ruhestand ist, sei er ein „fliegender Holländer“ geworden, sagt Fischer lachend. Sein Sohn Klaus Fischer, 68, kann das nur bestätigen. Sein Vater müsse schon rund 45 Länder bereist haben. Aber vor allem von Teneriffa, das lange Jahre zu seinen persönlichen Reisefavoriten gezählt habe, berichtet er immer wieder gern. Zu seinem 100. Geburtstag, den Ernst heute feiert, stehen zwei große Veranstaltungen bevor. In aller Früh ist ein Besuch von Oberbürgermeister Kurt Gribl geplant, am 7. September folgt dann eine Geburtstagsfeier mit Familie und Bekannten auf Schloss Scherneck. „Ich freue mich unbändig darauf“, sagt Ernst und strahlt dabei eine Vitalität aus, die für einen Mann seines Alters bewundernswert ist. Fischer ist agil, auch auf dem Plärrerumzug war er dieses Jahr wieder dabei. Seit vielen Jahren fährt er traditionsgemäß auf der Kutsche des Königlich-Bayerischen 4. Chevauleger-Regiments „König“ mit. Geboren wurde Fischer am 4. September 1919 in der Stadt Plauen im Vogtland, er war der älteste von drei Söhnen. In Plauen absolvierte er eine Lehre zum Textilkaufmann, bevor er mit 18 Jahren zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Den Krieg überlebte Fischer, er kam auch nicht in Kriegsgefangenschaft. Gemeinsam mit tausend anderen gelang ihm die Flucht nach Bayern.

1944 heiratet er dort seine Frau Magda, bald kommt das erste Kind. 1952 zog die nun vierköpfige Familie nach Augsburg, wo Ernst Fischer seine Tätigkeit bei den Stadtwerken Augsburg begann. Die Familie lebte ein ruhiges Leben – und ein gläubiges: „Ich habe mit viereinhalb Leuten 1965 die St.-Andreas-Gemeinde aufgebaut und war dann 30 Jahre Kirchenvorsteher“, sagt Ernst. „Nachdem ich in Ruhestand gegangen war, habe ich 20 Jahre die Busreisen für die Senioren organisiert.“

Als seine Frau 1976 starb, wurde Teneriffa immer mehr zu einem Reiseziel und Zufluchtsort. 2002 schließlich begann Fischer die Arbeit an seinem Buch. Sechs Jahre später wurde es gedruckt. Auf die Frage danach erklärt er: „Ich wollte schon immer etwas aufschreiben. In der Schule habe ich immer die längsten Aufsätze geschrieben. Und so habe ich ein Buch über meine Erinnerungen gemacht.“ Ursprünglich sei es nur für die Verwandtschaft gedacht gewesen, aber es habe sich verselbstständigt. „Wir haben drei Auflagen gedruckt, und dann sind über 130 Exemplare daraus geworden“, erklärt sein Sohn Klaus Fischer. Das Buch ist im Eigenverlag erschienen. Ursprünglich wollte Fischer nur ein einziges Kapitel schreiben, aber schnell wurde mehr und mehr daraus. Ein Exemplar sei auch in der Staatsbücherei Augsburg hinterlegt.

Ob er eine Weisheit des Alters teilen möchte? Ob es einen Tipp gibt, wie man so gesund 100 wird? „Erinnerungen sind das Kapital des Alters“, beantwortet er diese Frage. „An diesen Erinnerungen kann man immer wieder herumzupfen.“

Themen Folgen