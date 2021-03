vor 37 Min.

Deutlich zu schnell unterwegs: Mann fährt mit 200 Sachen über die Autobahn

Beamten in Zivil fällt am Sonntag ein Autofahrer auf, der auf der A8 bei Augsburg rast. Nun muss der Mann mit einem Fahrverbot rechnen.

Ein Mann soll am Sonntag deutlich zu schnell auf der Autobahn unterwegs gewesen sein. Nach Auskunft der Polizei fiel Zivilbeamten der Autobahnpolizei Gersthofen am Nachmittag ein dunkler Mercedes auf, der sich bei erlaubten 120 Stundenkilometern über einen längeren Zeitraum mit über 200 km/h auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Augsburg Ost und West bewegte. Die Polizei konnte den 43-jährigen Fahrer im Anschluss ermitteln und kontrollieren, er muss nun mit einem Fahrverbot von drei Monaten und einem Bußgeld von 1200 Euro rechnen, so die Polizei. (jaka)

