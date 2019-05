10:00 Uhr

Deutsche Bank: Abschied aus Lechhausen naht

Die Deutsche Bank ist am Standort Augsburg bald nur noch mit einer Filiale präsent. Wann sie sich aus Lechhausen zurück ziehen wird.

Von Michael Hörmann

Es ist die Hauptstelle des Instituts in der Fuggerstraße. Das Haus in der Innenstadt ist zugleich Sitz der Niederlassung Augsburg, die das Marktgebiet Bayern Südwest mit insgesamt 106.000 Kunden betreut. Die Deutsche Bank wird sich im Herbst aus Lechhausen zurückziehen.

Geschäftsstelle in Lechhausen schließt: Kundenverhalten hat sich geändert

Der Standort in der Blücherstraße wird ersatzlos gestrichen. Die Mitarbeiter werden in der Hauptstelle aufgenommen. Damit reduziert sich dann ab Oktober auch die Zahl der Filialen der Deutschen Bank im Marktgebiet von zwölf auf elf. Ein geändertes Kundenverhalten sei der entscheidende Grund, warum die Geschäftsstelle in Lechhausen aufgegeben werde, sagt Direktor Stefan Schröer, der Marktgebietsleiter für Privatkunden agiert. Dass Filialen geschlossen werden, ist ein langjähriger Prozess. Im Jahr 1974 betrieb die Deutsche Bank noch neun Geschäftsstellen im Augsburger Stadtgebiet. Mit dem Verlauf im Geschäftsjahr 2018 im Marktgebiet Stadt Augsburg sind die Bankdirektor Stefan Schröer und Mark Weber, Leiter des Bereichs Firmenkunden, zufrieden.

Das Einlagenvolumen sei überproportional gewachsen, hieß es bei der Präsentation der Geschäftszahlen. Es betrug im Stadtgebiet Augsburg 753 Millionen Euro, das entspricht einer Steigerung von 24 Prozent. Die Augsburger setzen dabei weiter auf sichere Anlagen. „Da die Zinsen aber weiterhin sehr niedrig sind, investieren unsere privaten Anleger immer häufiger in Aktien“, so Schröer. Dabei falle die Wahl oft auf Fonds. Betont wird vonseiten der Bankdirektoren, dass sich das Unternehmen auch in sozialen Projekten gerne engagiere. Es gibt ein eigenes Bildungsprojekt mit Schulen. Vertreter der Bank gehen in den Unterricht, um Zusammenhänge zu erläutern.

Lesen Sie auch: Rathausplatz: Warum Sparkassen-Filiale nachts geschlossen wird

Themen Folgen