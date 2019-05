08.05.2019

„Dicke Brocken“ kommen auf Bibertal zu

Viel Geld investierte die Gemeinde Bibertal in das große Parkplatz-Areal vor Kinderhaus, Grundschule und Mehrzweckhaus in Kissendorf. Auch die Bushaltestelle wurde neu errichtet.

Gemeinderat Warum ein Mitglied trotz des „super“ Haushalts gegen den Plan stimmt

Von Sandra Kraus

Bibertal Mit lachenden oder grimmigen Smileys verziert Bibertals Kämmerer Joachim Winkler jedes Jahr die Eckdaten des neuen Haushaltsplans. 2019 grinsten acht der neun zu vergebenden Smileys. „Ja, beim Haushaltsplan 2019 lacht das Herz des Kämmerers. Es kann nicht mehr besser werden“, zog Winkler ein fast schon bescheidenes Fazit über sein letztes Zahlenwerk, in dem 13,8 Millionen Euro für die 5076 Bibertaler Bürger stecken.

Der Verwaltungshaushalt schließt mit 9,3 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt mit 4,5 Millionen Euro. Wiederum ein Rekord ist der Überschuss von 1,9 Millionen Euro, der im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet wurde und in den Vermögenshaushalt eingeht. Hauptgrund für die gute Finanzlage der Flächengemeinde im Westen des Landkreises sind die Steuereinnahmen, die 2019 nochmals steigen sollen und mit 4,8 Millionen Euro angesetzt sind. Größter Ausgabeposten ist die Kreisumlage (2,1 Millionen Euro).

Für die Investitionen in Höhe von 4,3 Millionen Euro ist keine Kreditaufnahme nötig. Die Schulden werden bis zum Jahresende auf knapp 500000 Euro sinken, die Rücklagen auf 3,1 Millionen steigen. Investieren will die Gemeinde heuer in die Sanierung der Mehrzweckhalle in Kissendorf, in ein neues Kinderhaus in Bühl, in die Sanierung von Wasser, Kanal und Fahrbahn der Drillstraße in Schneckenhofen und den Hugesweg in Kissendorf.

Am Ratstisch ist es guter Brauch, dass sich die Fraktionsvorsitzenden zum Haushalt äußern. Roland Werdich (CSU) machte den Anfang: „Der Haushalt ist positiv zu beurteilen. Doch die Gemeinde steht inhaltlich und finanziell vor großen Aufgaben. Viel Geld muss in Infrastruktur, Kinderhaus, Kläranlage und Kanal investiert werden. Es ist richtig, 900000 Euro in die Mehrzweckhalle zu investieren, zusammen mit dem neuen Parkplatz wird das ein echter Mittelpunkt.“

Für Fritz Deutschenbaur (BIB) ist der Haushalt nur auf den ersten Blick super: „Ein Berg an Aufgaben steht vor uns. Und nachdem wir heute keine echte Debatte über den Haushalt haben und damit Fragen für mich offenbleiben, stimme ich nicht zu.“ Eine tolle Ausgangslage, um die Infrastruktur zu verbessern, sah Hubert Wolf (Freie Wähler) in den überdurchschnittlichen Einnahmen: „Es ist Geld für die großen Investitionen da, aber auch für die kleinen Dinge wie Gehwegsanierung, neue Spielgeräte, Maschinen für den Bauhof. Unser besonderes Anliegen wäre die Einweihung des Radwegs von Kissendorf nach Anhofen, das Geld liegt bereit.“

Wolfgang Beyer (SPD) sagte: „Bibertal ist längst kein Schuldental mehr wie in den 1990ern. Drei Millionen Euro Rücklagen sind ein gutes Polster. Unsere Steuersätze sind unter dem Durchschnitt, das ist ein Pluspunkt für Neuansiedlungen. 2020 warten dicke Brocken mit Kinderhaus-Neubau, Kanal und Feuerwehrautos. Doch wir sind insgesamt auf einem guten Weg.“ Alle Fraktionen bedankten sich bei Kämmerer Joachim Winkler, der Verwaltung und Bürgermeister Preußner für die geleistete Arbeit.

Als Bürgermeister Oliver Preußner zur Abstimmung über den Haushalt für 2019 aufrief, stimmte nur Fritz Deutschenbaur dagegen.

