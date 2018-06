Die 112 nur im Notfall

Die Nummer 112 kann lebenswichtig sein. Ina Kresse begründet, warum sie nicht leichtfertig angewählt werden sollte.

Besser kann eine Telefonreanimation nicht laufen wie im Fall von Wolfgang Faltenberger. Erst hat seine Ehefrau auf ihr Bauchgefühl gehört und nach ihm gesehen. Dann reagierte sie richtig, in dem sie sofort die Notrufnummer 112 wählte und exakt den Anweisungen des Feuerwehrmannes folgte. Dieser stand freilich ebenfalls immens unter Druck, arbeitete aber höchst konzentriert und professionell.

Die Integrierte Rettungsleitstelle ist genau für solche Fälle da. 800 bis 1000 Anrufe gehen hier am Tag an und werden bearbeitet. Das ist jede Menge. Umso unverständlicher ist es, wenn Menschen wegen Nichtigkeiten einen Notruf absetzen. Wie von Seiten der Leitstelle berichtet wird, komme das immer wieder vor. Oft würden die Anrufer auch noch patzig, wenn sie an andere Stellen weiterverwiesen werden. Aber derartige Anrufe blockieren die Leitungen für echte Notfälle. Und da geht es oft um Leben und Tod. Dann zählt jede Minute, wie dieser Vorfall zeigt. Die Notrufnummer 112 sollte, wie es der Name sagt, nur im Notfall gewählt werden.

