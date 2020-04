vor 58 Min.

Die Abbrucharbeiten auf dem Reese-Areal beginnen bald

Am Reese-Theater laufen die Vorbereitungen für den Abbruch.

Plus Eine Initiative will die Gebäude auf dem Kasernengelände in Kriegshaber erhalten – und bekommt Unterstützung von der FDP und den Freien Wählern.

Auf dem Gelände der ehemaligen Reese-Kaserne in Kriegshaber laufen die Vorbereitungsarbeiten für den Abbruch dreier Gebäude, die zuletzt vor allem für Kulturliebhaber und Partygänger von Bedeutung waren. Nach Auskunft der städtischen Wohnbaugruppe, der Eigentümerin des Areals, werden aktuell im Reese-Theater und der ehemaligen Kantine Schadstoffsanierung und Entkernungsarbeiten vorgenommen. Mit dem Abriss ist voraussichtlich Ende April beziehungsweise Juni zu rechnen. Die Kradhalle, die zuletzt den Club Bombig beherbergte, soll im Sommer verschwinden. Die drei Gebäude entlang der Sommestraße – bekannt als Kulturpark West – bleiben voraussichtlich noch bis Mitte 2022 stehen. Die Ateliers und Büros sind teilweise noch belegt.

