Die „Alte Schule“ in Hochzoll ist jetzt ein Jugendhaus

Mit einem Festakt feierten die Hochzoller die Fertigstellung des neuen Treffs mit Café. Was im Haus laufen soll, das entscheiden die Nutzer in Zukunft maßgeblich mit.

Von Gerlinde Knoller

„Es wird „eine Schule sein, in die Jugendliche gerne gehen“. Dies sagte Oberbürgermeister Kurt Gribl im Blick auf das historische Gebäude die „Alte Schule“ in Hochzoll an der Ecke Friedberger/ Karwendel /Salzmannstraße, dessen Fertigstellung nun mit einem Festakt gefeiert wurde. Über zehn Jahre hat es gedauert, dass dieses Projekt Gestalt angenommen hat. „Die Alte Schule“, für knapp zwei Millionen Euro von der Stadt Augsburg als Bauherrin saniert, soll künftig als Jugendhaus und Jugendcafé für Jugendliche vor allem aus dem Stadtteil Hochzoll-Nord dienen.

Das Gebäude und die Räumlichkeiten sind fertiggestellt. Sobald das Haus eingerichtet ist, wird es ein Begegnungsort für junge Leute sein, an dem die offene Jugendarbeit mit einem Jugendcafé verknüpft wird. Die Träger sind die Stiftung Evangelisches Waisenhaus und Klauckehaus Augsburg mit ihrer Jugendhilfeeinrichtung „Evangelische Kinder- und Evangelisches Kinder- und Jugendhilfezentrum“ sowie der Verein „Katholisches Kinderheim e.V.“ mit seiner Einrichtung „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Augsburg Hochzoll. Die Einweihung wird am 15. Juni stattfinden.

Alle anderen Einrichtungen sind zu weit weg

Sigrun Maxzin-Weigel, Leiterin des Evangelischen Kinder- und Jugendhilfezentrums, weist auf die Hintergründe für die Schaffung eines offenen Jugend-Treffpunkts hin. So hätten die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt, dass es bisher in Hochzoll-Nord nur wenige entsprechende Angebote für die jungen Leute gegeben habe. Maxzin-Weigel: „Alle anderen Jugendhäuser in der Region sind zu weit weg.“ Im Blick sind vor allem Schüler/innen im Stadtteil: des Rudolf-Diesel-Gymnasiums, der Werner-von-Siemens-Mittelschule sowie der beiden Jugendhilfe-Einrichtungen. Grundsätzlich stehe das Angebot für alle jungen Menschen aus dem Stadtteil zur Verfügung.

Ansprechend und einladend sind die neu geschaffenen Räumlichkeiten: Da ist im Erdgeschoss das Jugendcafé , das von der Gesellschaft für Bildung, Integration und Beruf (BIB) Augsburg betrieben wird. Zum Ankommen, zum Orientieren oder einfach zum Chillen stehen ein Info-Tresen, ein Lounge-Bereich und ein Kicker bereit. Zwei Sozialarbeiter/innen werden während der Öffnungszeiten des Jugendhauses präsent sein – ihr Büro findet sich im Obergeschoss. Dort findet sich auch ein großer Gruppenraum – mit einem Tisch für Gesprächsgruppen, mit Sofa-Ecke und Kreativ-Ecke. Jugendliche sollen auch die Möglichkeit haben, sich während der Mittagspause zum Mittagsimbiss im Jugendcafé zu treffen, auch ihre Freistunden können sie hier verbringen, sich hier mit Freunden treffen. An die Sozialarbeiter können sie sich wenden, etwa in Sachen Freizeitgestaltung oder einfach mal zum Reden in Lebensfragen. „Mitgestaltung und Partizipation sind uns ganz wichtig“, so Sigrun Maxin-Weigel. So ist geplant, gemeinsam mit den Hochzoller Jugendlichen ein Jugendforum einzuführen. Hier können die jungen Leute selbst ihre Ideen einbringen, was an Programm im Haus laufen soll. Auch die Jugendlichen aus den Jugendhilfe-Einrichtungen vor Ort sollen möglichst mit eingebunden werden. Im zweiten Obergeschoss des Jugendhauses findet sich ein Saal für Partys , Kino-Abende oder größere Versammlungen.

Ein Netzwerk von Akteuren macht Jugendarbeit für Hochzoll

Zur Verwirklichung des Projekts hat ein ganzes Netzwerk von Akteuren mit beigetragen, allen voran der Verein „Ensemble Alte Schule Hochzoll e.V.“ als Initiator und Motor für diesen neuen Jugendtreff.

„Da haben wir eine Perle geschaffen“, meinte Sozialreferent Stefan Kiefer bei der Eröffnung. Er wies darauf hin, wie wichtig es der Stadt und ihren Verantwortlichen war, auch über anfängliche Schwierigkeiten hinweg, mit der „Alten Schule“ einen Ort zu schaffen, wo ein breites Spektrum von jungen Leuten willkommen ist.





