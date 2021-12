Augsburg

06:30 Uhr

Die Angst vor dem Wasser überwinden: In diesem Kurs lernen Erwachsene schwimmen

Plus Viele Erwachsene können nicht richtig schwimmen, das führt immer wieder zu gefährlichen Situationen. Die DLRG Augsburg kümmert sich in Schwimmkursen um diese Zielgruppe.

Von Fridtjof Atterdal

Schwimmen ist eine Basisfertigkeit, die man von den Eltern, im Schwimmkurs oder spätestens in der Schule lernt. So weit die verbreitete Ansicht. Bei Monika Barth war das anders. In ihrer Heimat Rumänien könne kaum jemand schwimmen, erzählt sie. Ihre Eltern konnten es nicht, und auch ihre Großeltern waren Nichtschwimmer. Als sie als Schülerin nach Deutschland kam, hatte sie vor allem Angst vor Wasser. Und so blieb es auch bis jetzt. "Ich habe in meinem Leben vieles geschafft - und jetzt ist das Schwimmen dran", sagt die Mutter selbstbewusst und wirft dem 25-Meter Becken des Augsburger Spickelbades einen respektvollen Blick zu.

