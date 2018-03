vor 39 Min.

„Die Arge hat das Dorf vereint und gebündelt“

Verein Nach neun Jahren als Vorsitzender der Arge Bergheim tritt Moritz Bode nicht mehr an. Er zieht eine positive Bilanz seiner Amtszeit.

Nach neun Jahren als Vorsitzender der Arge Bergheim – wie zufrieden sind Sie mit dem Erreichten?

Moritz Bode: Neun Jahre sind eine lange Zeit. Ich musste in diesen neun Jahren in die Aufgabe hineinwachsen. Es sind neun Vereine, die man im Sinne der Arge unter einen Hut bringen muss, sei es bei Festivitäten, bei Veranstaltungen, aber auch bei besonderen Ereignissen wie bei einem Trauerfall. Das ist nicht so ganz leicht. Ich habe diese Aufgabe auch nur durch die Mitarbeit meines Stellvertreters Georg Grabmann bewerkstelligen können, der mir vieles abgenommen hat. Wir haben uns die Arbeit geteilt – repräsentative und verwaltungstechnische Aufgaben habe ich gemacht, für die Arbeit im Ort war Georg Grabmann zuständig. Es ist mir gelungen, die Arge zu stabilisieren. Es gab nie Streit unter den Vereinen, man hat sich respektiert und für alle tragbare Lösungen gefunden. Insofern bin ich mit dem Erreichten sehr zufrieden. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt sage, „neun Jahre sind genug“. Wenn man zufrieden ist und eine saubere, geordnete Arge hinterlässt, dann kann man auch einen sauberen und geordneten Rückzug antreten.

Was waren für Sie die Highlights ihrer Amtszeit?

Bode: Highlights waren natürlich immer die Dorffeste, die wir veranstaltet haben. Das letzte, an dem alle Vereine zusammen teilgenommen haben, war 2011. Man hat zusammen gefeiert, gemeinsam wieder abgebaut und was das Wichtigste ist – man hat zusammen geteilt. Und zwar zu gleichen Teilen. Das war gerade für die kleinen Vereine ein Zubrot. Wiederkehrende Highlights waren Veranstaltungen wie der Leonhardiritt und die Maifeier, die auch von der Arge ausgetragen werden. In Bergheim haben immer schöne Feste stattgefunden und die Arge hat das Dorf geeint und gebündelt. Dieses ehrenamtliche Engagement macht einen Stadtteil wie Bergheim attraktiv.

Wenn Sie die Vereinslandschaft in Bergheim vor ihrer Amtszeit und jetzt vergleichen, was ist der größte Unterschied?

Bode: Der größte Unterschied ist, dass die Vereine mehr Eigendynamik entwickelt haben, was sich durch eigene Veranstaltungen und Feiern zeigt! Hinzugekommen sind als jüngster Verein die Dorffreunde. Es werden nicht weniger Vereine, sondern es werden eher mehr. Auch die Mitgliederzahlen gehen eher nach oben. Die Leute engagieren sich nach wie vor in Vereinen und versuchen, so ihre Interessen zu finden. Die Leute, die Musik machen, finden sich im Musikverein wieder, die Sportler im Sportverein. Auch die Feuerwehr hat eine große, attraktive Jugendabteilung bekommen. Dann gibt es noch Vereine wie die Umweltinitiative, die ganz eigene Zwecke verfolgen. Aber auch dort gehen die Mitgliederzahlen tendenziell nach oben.

Welche Herausforderungen hinterlassen Sie Ihrem Nachfolger?

Bode: Ich hinterlasse die Herausforderung, dass die Arbeit in der Arge auch weiterhin harmonisch ablaufen soll. Wie ich anfangs gesagt habe, ist das nicht so einfach. Andererseits ist auch eine Herausforderung, dass man nicht nur nach den großen Vereinen schaut, sondern auch auf die kleinen Rücksicht nimmt und diese fordert. Auch die kleinen Vereine haben ihre Daseinsberechtigung. Ich denke da an den Frauenbund, ich denke an die Soldatenkameradschaft und ich denke an die Umweltinitiative. Es ist eine Herausforderung, dass die kleinen Vereine, und damit das Vereinsleben, nicht sterben. Und dass das Vereinsleben in Bergheim weiterhin so vielfältig bleibt.

Werden Sie sich weiterhin ehrenamtlich in Bergheim engagieren?

Bode: Natürlich. Ich stehe der Umweltinitiative seit mittlerweile elf Jahren vor. Die Umweltinitiative ist für mich ein attraktiver Verein, der sich für Bergheim einsetzt, und zwar für Bergheim als Ganzes. Da sind auch die westlichen Wälder gemeint. Der Naturschutz liegt uns sehr am Herzen. Dafür werde ich mich auch weiterhin einsetzen. Ich denke, da herrscht ein ganz gewaltiger Handlungsbedarf. Augsburg muss sich städtebaulich weiterentwickeln, aber das muss behutsam geschehen und ganz klar mit Blick auf die Natur.

Interview: Fridtjof Atterdal

Themen Folgen