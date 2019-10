vor 37 Min.

Die Aufschrift „Gratis“ weckt großes Interesse

Sabine Döltgen hat in der Kleesiedlung in Lechhausen auch verschiedene Dampfmaschinen im Angebot.

In der Lechhauser Kleesiedlung gibt es alles von der Sammeltasse bis zur Dampfmaschine

Von Peter Köhler

Umsatz hat Erika Vetters nicht gemacht, Absatz schon. Beim ersten Hofflohmarkt in der Kleesiedlung hatte sie an ihrem Verkaufstisch ein Pappschild angebracht, auf das sie „Gratis“ geschrieben hatte. Dementsprechend groß war das Interesse an den Vasen, Sammel-Kaffeetassen und hochwertigen Kochbüchern, die sie herausgesucht hatte. „Ich muss loslassen von Sachen, die ich nicht mehr brauche. Manches Stück tat weh, als ich es ausgesucht habe. Aber ich hatte ja Zeit, mich auf den Flohmarkt vorzubereiten“, sagte sie. Verdienen wolle sie nichts, Hauptsache, nichts komme mehr ins Haus zurück.

Rainer Döltgen hatte aus dem Flohmarkt ein kleines Fest mit Familie und Bekannten gemacht. Musik lief und Getränke standen bereit. Die Hofeinfahrt in der Großbeerenstraße war vollgestellt mit elektronischen Geräten, Werkzeugen, sogar eine Nähmaschine stand zum Verkauf. Als „Verkaufsleiter“ hatte er seinen Schwager angeheuert, der Verhandlungsgeschick besitzt. „Kürzlich ist unser Opa gestorben und wir haben das Haus geräumt“, berichtete er. Das große Angebot zog immer wieder Besucher an.

Hansjürgen Baur und Moritz Scherer musterten aufmerksam das Angebot. Schließlich bleiben ihre Blicke an einigen Walkie-Talkies hängen. Die könnten die ehrenamtlichen Helfer vielleicht bei den Freizeiten der Kolpingsfamilie brauchen, bei denen sie aktiv mitarbeiten, meinten sie. Die teils noch original verpackten Geräte funktionieren noch, versprach Rainer Döltgen. Dann suchte er im Haus erst mal nach passenden Batterien. Jeweils sieben Stück mussten eingesetzt werden, um die Sprechfunkgeräte einzuschalten.

Weil sie für einen sozialen Zweck eingesetzt werden sollen, halbierte er kurzerhand den Preis und für jeweils zehn Euro wechselten die Geräte ihre Besitzer.

Gar nicht zufrieden war dagegen Heidi Winterholder. Sie hatte unter anderem hochwertiges Porzellangeschirr aus Lechhausen zum Haus ihres Sohnes mitgebracht. Von ihrem Stuhl aufstehen musste sie kaum. „Fast keiner kommt, den Leuten sind die Sachen zu teuer“, klagte sie. Die Anbieter seien zudem viel zu verstreut in der Siedlung.

Über mangelnde Nachfrage konnte sich Anna Schur dagegen nicht beklagen. Sie hatte Kleidung herausgesucht, die ihren kleinen Kindern nicht mehr passt. Ihre Besucher wühlten sich durch die Stapel mit Hosen, Jacken und anderen Babysachen – das Geschäft brummte, obwohl sie ihre Preise festgesetzt hatte und nicht mit sich handeln ließ. Mit Frau und Doppel-Kinderwagen verlegte Stefan Cronn seinen Samstagsausflug in die Siedlung. Er suchte nichts Bestimmtes, wollte einfach nur mal schauen. Geld für spontane Käufe hatte er aber dabei. Eine Stunde später geht er mit einem Zeitungsständer in Richtung Wohnung davon.

