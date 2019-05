vor 2 Min.

Die Augsburger FDP nominiert ihren OB-Kandidaten

Die Parteien bringen sich für die Kommunalwahl in Stellung: Lars Vollmar steht bei der FDP als OB-Kandidat bereit.

Gewählt wird der OB-Kandidat der Augsburger FDP am Samstagmittag bei Pasta und Pizza. Die Versammlung findet in einem italienischen Lokal in Haunstetten statt. Lars Vollmar soll OB-Kandidat werden. Gegenkandidaten aus den eigenen Reihen sind nicht zu erwarten, heißt es.

Der 44-Jährige ist angestellt im Produktmanagement einer IT-Firma. Sein Engagement für die FDP begründet er wie folgt: „Weil mir das Menschenbild des Liberalismus von allen politischen Richtungen am nächsten kommt.“

Die FDP ist gegenwärtig nicht im Augsburger Stadtrat vertreten. Bei der Wahl 2014 zog Markus Arnold für die Liberalen ein. Er hat die Partei verlassen und ist zur CSU gewechselt. Das Stadtratsmandat hat er behalten. (möh)

