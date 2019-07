vor 37 Min.

Die Augsburger Innenstadt wird ein Stück grüner

Das sind die neuen Pflanztröge, die in der Annastraße und in der Steingasse aufgestellt wurden.

Es gibt mehr Pflanztröge. Ein Förderverein unterstützt die Aktion mit 10000 Euro. Die Stadt erläutert, warum es nicht möglich ist, schattenspendende Bäume zu platzieren.

Die Aufenthaltsqualität in Augsburgs Innenstadt hat gewonnen. So sehen es jedenfalls Vertreter der Stadtregierung. In der Steingasse und in der Annastraße sind zusätzliche Pflanztröge aufgestellt worden. 20000 Euro wurden investiert. Das Geld kommt vom Förderverein der Stadtmarketingabteilung Augsburg Marketing und aus der Städtebauförderung. Mehr Grün in der Innenstadt ist ein oftmals geäußerter Wunsch von Passanten.

Verschönerungsaktion für die Fußgängerzone

Wirtschaftsreferentin Eva Weber verweist auf die jährliche Passantenbefragung. „Der meistgenannte Verbesserungswunsch der letzten Jahre war mehr Grün. Das haben Umweltreferent Reiner Erben und ich uns jetzt zu Herzen genommen und eine Verschönerungsaktion für die Fußgängerzone gestartet.“ Sebastian Priller, Vorsitzender des Fördervereins, begrüßt die Aktivitäten in der Innenstadt: „Moderne Städte müssen leben. Jeder Beitrag zählt.“.

Die insgesamt 21 Pflanztröge in der Fußgängerzone werden durch von Mitarbeitern des Grünordnungsamtes bewässert und gepflegt. So bleibt die Pflanzen- und Blütenpracht bis zum Herbst erhalten, wenn die Gefäße für den Winter in ein frostsicheres Gewächshaus im Botanischen Garten eingelagert werden, teilt die Stadt mit.

Passanten würden gerne mehr Bäume in der Innenstadt sehen. Dass keine großen Bäume vorgesehen seien, dafür gebe es Gründe, sagt Eva Weber: „Größere Pflanzgefäße oder mehr schattenspendende Bäume wären wünschenswert. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass in der Fußgängerzone stets genügend Platz für die Feuerwehr und den täglichen Lieferverkehr vorhanden sein muss.“ (möh)

