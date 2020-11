Die Augsburger Innenstadt zählt zu den großen Verlierern

Plus Der abgespeckte Lockdown trifft viele Branchen hart. Warum zu den Verlierern auch die Augsburger Innenstadt gehört.

Nein, natürlich ist die Augsburger Innenstadt an einem Einkaufssamstag im November nicht verwaist. Es kommen nach wie vor Menschen zum Einkaufen in die City. Dass es aber im Vergleich zu den zurückliegenden Wochen deutlich weniger Passanten sind, geht aus Frequenzzählungen in der Fußgängerzone hervor. Wenn jetzt deutlich weniger in der Innenstadt los ist, spüren dies die Geschäftsinhaber in den Kassen. Die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage im Handel wirkt sich in der City noch dramatischer aus.

Gründe für diese Entwicklung liegen auf der Hand. Restaurants, Kneipen und Cafés sind geschlossen. Kulturelle Veranstaltungen sind momentan verboten. Es gibt somit keine Möglichkeit, den Einkaufsbummel in Augsburg aufzulockern. Auswärtige Kunden aus der Region werden sich daher zweimal überlegen, ob sie sich auf den Weg nach Augsburg machen wollen. Dies gilt in gleichem Maß für Touristen, die aufgrund der geltenden Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie ebenfalls in großer Zahl ausbleiben. Diese Rahmenbedingungen spüren insbesondere die Innenstadt-Händler.

Lockdown in Augsburg: Inhabergeführte Unternehmen schlagen Alarm

Die ersten familiengeführten Geschäfte in der Augsburger Innenstadt haben Alarm geschlagen. Es gibt Appelle an die Kundschaft, auch in diesen schweren Zeiten die Treue zu halten und im Laden einzukaufen. "Wir bitten Sie alle inständig, uns weiterhin zu unterstützen, lassen Sie uns nicht allein", heißt es in einer abgestimmten Erklärung mehrerer Ladeninhaber.

Es klingt nach einem Hilferuf der Händler. Die Sorge ist da: Könnte Corona ein Ausbluten der Innenstädte auslösen? Die Händler werden die Rahmenbedingungen aus eigener Kraft nicht ändern. Es liegt in erster Linie an der Politik, wie lange sie an einem Lockdown festhalten wird. Geschäftsleute, Kulturschaffende und Gastronomen haben nach Stand der Dinge keinen langen Atem.

