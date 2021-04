Die Augsburger Jugend braucht mehr als nur Lippenbekenntnisse

Plus Die Stadt Augsburg will in der Corona-Pandemie jetzt mehr für die Jungen tun. Bislang ließen viele Projekte zu lange auf sich warten - etwa der Ersatz für ein Jugendzentrum.

Bundesweite Studien belegen inzwischen, dass die Corona-Pandemie vor allem Kinder und junge Menschen trifft. Dabei wird ein Anstieg an Einsamkeitsgefühlen, Ängsten, Belastungen und verminderter Lebensqualität festgestellt, zudem eine Zunahme der Nutzung von digitalen Medien. Psychische Auffälligkeiten nehmen zu und führten zu vermehrten Nachfragen nach therapeutischer Unterstützung. Diese Auswirkungen sind nicht nur die Erkenntnisse eines von Wissenschaftlern und Fachleuten zusammengetragenen Papiers, die Folgen der Corona-Krise lassen sich in Augsburg genauso ausmachen.

Viele Kinder und Jugendliche haben in der Corona-Krise psychische Probleme

So melden die Bezirkskliniken Schwaben in diesen Tagen, dass die Kindersprechstunde des Bezirkskrankenhauses Augsburg in Zeiten der Pandemie eine wichtige Anlaufstelle sei. Im vergangenen Jahr fanden dort 182 psychisch erkrankte Eltern mit 328 Kindern Unterstützung und Begleitung – so viel wie noch nie.

SPD-Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr erfragte im Bayerischen Kultusministerium die Anzahl der Augsburger „Vorrücker auf Probe“, um auf den Förderbedarf hinzuweisen, der durch den ständigen Wechsel von Präsenz- auf Distanzunterricht und wieder zurück verursacht wird. Demnach rückten an den Augsburger Gymnasien im laufenden Schuljahr insgesamt 126 Schülerinnen und Schüler auf Probe vor, im Vorjahr waren es acht Vorrücker. An den Realschulen waren es insgesamt 180 (Vorjahr: 26). Jugendsozialarbeiter an Augsburger Schulen berichteten vor wenigen Wochen im Jugendhilfeausschuss von Zukunftsängsten ihrer Schüler, die über Perspektivlosigkeit klagten, sie erzählten von Leistungsproblemen und Entwicklungsrückständen.

Die Opposition kritisiert: Das Unterstützungskonzept für Kinder und Jugendliche in Augsburg kommt zu spät

Die Probleme, die sich in den vergangenen Monaten entwickelt haben, blieben von der Stadtregierung und Verwaltung nicht unbemerkt. Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne), Sozialreferent Martin Schenkelberg ( CSU) und Jugendamtsleiter Joachim Herz präsentierten im zuständigen Ausschuss jetzt einen umfassenden Grundsatzbeschluss: ein Unterstützungskonzept für Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie.

Bislang ist es ein bloßes Lippenbekenntnis, ein Papier mit einer Aneinanderreihung von Projekten, die angegangen oder ausgebaut werden müssten, und Personal, das eingestellt werden sollte. Die Vorschläge seien in vielen Punkten nicht neu und das Konzept komme reichlich spät, kritisierte die Opposition. Und tatsächlich bräuchte es in Anbetracht der wachsenden Probleme von Kindern und jungen Menschen nun eine schnelle Umsetzung zumindest einiger der genannten Vorschläge.

Jugendliche in Haunstetten vermissen ihren Treffpunkt

Schnell ist nun einmal aber nicht die bevorzugte Gangart von Politik und Verwaltung, wie das Beispiel des Jugendhauses Südstern in Haunstetten zeigt. Die Forcierung des Neubaus von Jugendzentren in Haunstetten, Göggingen und Bärenkeller steht im neuen Unterstützungskonzept, wo unter anderem mit dem Südstern ein altbekanntes Problem nun vorangetrieben werden soll. Ende 2018 wurde die Einrichtung geschlossen. Die Suche nach einem neuen Objekt verlief bislang ohne durchschlagenden Erfolg. Private Immobilienbesitzer winkten ab, als sie von der Unterbringung eines Jugendzentrums hörten. Dann wurde der Neubau des Jugendtreffs Südstern auf dem Gelände des Roten Kreuzes in Haunstetten beschlossen.

Er scheiterte an Anwohnerbeschwerden. Schließlich beantragte die CSU-Fraktion zu prüfen, ob und mit welchem geschätzten Kostenaufwand der Jugendtreff Südstern dauerhaft oder auch temporär im Bereich der ehemaligen Gaststätte des Schwimmbades in Haunstetten untergebracht werden könne. Das war im Februar 2020. Seither habe sich nur wenig getan, betonte Helmut Jesske, Geschäftsführer des Stadtjugendrings (SJR), im Bildungs- und Jugendhilfeausschuss.

Er berichtete von einem Treffen mit der Polizei, die die Zunahme der Anzahl von Erststraftätern in Haunstetten auf einen fehlenden Jugendtreff zurückführe. Auf vielen öffentlichen Veranstaltungen prangerten Jugendliche seit der Schließung den fehlenden Südstern an, ihren geliebten Treffpunkt, den sie schmerzlich vermissen. Geändert hat dies freilich nichts. Wenn nun ein Ergebnis bundesweiter Studien ist, dass Kinder und junge Menschen das Gefühl hätten, bei Politik und Gesellschaft kein Gehör zu finden, muss das niemanden wundern.

Die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen kostet viel Geld

Es ist gut, dass sich die Stadtregierung mit dem Konzept einen umfassenden Überblick verschafft hat, wo dringend angesetzt werden muss, um jungen Menschen in dieser Krisenzeit und auch danach eine Hilfestellung geben zu können. Mit diesem Konzept ist die Stadtregierung eine Selbstverpflichtung eingegangen, an der sie sich von nun an messen lassen muss. Was wurde wann umgesetzt und was nicht?

Im sozialen Bereich scheitern Projekte meist nicht am Willen, sondern an den dafür nötigen finanziellen Mitteln. Helfen will jeder, aber was darf es kosten? Die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen gibt es nicht umsonst. Der Neubau von Jugendzentren oder weitere Stellen in der Erziehungsberatung oder mehr Streetworker kosten viel Geld. Das muss es der Politik und Gesellschaft auch Wert sein zu investieren. Sonst bleibt es ein Lippenbekenntnis und ein Konzept, das irgendwann wieder in der Schublade verschwindet.

