Die Augsburger Kult-Kneipe Brezn zieht bei "Bob's" in der Hammerschmiede ein

"Bob's Hütte" in der Hammerschmiede eröffnet am Freitag mit einem neuen Betreiber und neuem Namen: Stefan Meitinger (rechts) hat den Schlüssel an Christian Korte übergeben.

Plus Der bekannte Augsburger Gastronom Stefan "Bob" Meitinger hat vor Jahren mit einer kleinen Kneipe angefangen. Warum er sie nun an einen Freund untervermietet.

Von Miriam Zissler

Auch ein Gastronom, der viele Lokale betreibt, hat in den meisten Fällen einmal klein angefangen. So wie Stefan Meitinger, den seine Freunde nur Bob nennen. Vor 24 Jahren eröffnete er seine erste Kneipe in der Hammerschmiede – nun vermietet der Wirt sie an einen Freund weiter: Die Augsburger Kultkneipe Brezn expandiert.

Vor 25 Jahren spielte "Bob" Fußball beim SV Hammerschmiede. Dabei kam er immer wieder an einer Pilskneipe vorbei, die sich nahe des Vereinsgeländes an der Neuburger Straße befindet. "Am 15. Februar 1996 habe ich dort dann Bob's Hütte eröffnet. Das war mein erstes Lokal", erzählt er. Das sollte für lange Zeit so bleiben. Mangels Mitarbeitern stand er allein in der kleinen Kneipe am Tresen, bewirtete die Gäste und feierte mit ihnen auch die eine oder andere Party.

Zehn Jahre stand Bob Meitinger in seiner Hütte hinter dem Tresen

Stefan Meitinger erzählt: "Zehn Jahre habe ich die Hütte ohne Angestellte geführt. Das war eine tolle Zeit. Dann habe ich mein nächstes Lokal in der Hammerschmiede eröffnet und konnte nicht auch noch selber in der Hütte die Bar schmeißen", sagt er. Inzwischen ist Stefan Meitinger eine Größe in der Gastroszene. Er betreibt zehn Lokale in verschiedenen Städten – teilweise mit Bowlingbahn. Er veranstaltet seit mehreren Jahren den Sommer am Kiez am Oberhauser Bahnhof und wollte in diesem Jahr erstmals auf der Lechhauser Kirchweih in die Rolle des Festwirts schlüpfen – wenn ihm nicht die Corona-Pandemie mit all ihren Folgen dazwischen gekommen wäre.

Aufgrund der Corona-Krise ist auch seine kleine Kneipe in der Hammerschmiede seit März geschlossen. Stefan Meitinger sagt, er habe sich zunächst um seine anderen Lokalitäten kümmern müssen. "Es läuft wieder alles. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht", sagt er. Um "Bob's Hütte" soll sich aber ab sofort jemand anderes kümmern. Einer, meint Stefan Meitinger, der das Lokal mit mehr Elan führen könne: Er verpachtet die Hütte deshalb an Christian Korte, der vor wenigen Monaten erst die Augsburger Kult-Kneipe "Zur Brezn" beim Königsplatz übernommen hat. "Es läuft gut. Mir macht die Gastronomie so Spaß, dass ich ebenfalls Lust darauf bekommen haben, weitere Lokale zu übernehmen", sagt Korte. Aus "Bob's Hütte" wird nun also die "Brezn Hütte".

Am Freitag öffnet die Kneipe mit neuem Betreiber

Bereits am Freitag, 9. Oktober, will er sie eröffnen. Die Einrichtung soll zur Hälfte an "Bob's" Lokal und zur anderen Hälfte an die Einrichtung der Brezn erinnern. "Ich habe total Lust auf den neuen Laden. Solch eine Kneipe ist ein sozialer Treffpunkt in der Hammerschmiede und wichtig für den Stadtteil", sagt Korte motiviert. Er wolle etwas gegen das Kneipensterben unternehmen und hofft, dass die Kunden das Angebot auch annehmen werden. "20 bis 25 Personen passen derzeit aufgrund der coronabedingten Auflagen rein. Neben dem Kneipenbetrieb werde ich das Lokal auch für geschlossene Gesellschaften anbieten", sagt der neue Betreiber.

„Ich war von jeher Nachtschwärmer.“ Christian Korte hat im Frühjahr „Die Brez’n“ übernommen. Für die Kneipe, die nicht immer den besten Ruf hatte, hat er viele Pläne und England ist dabei sein Vorbild. Bild: Peter Fastl

Stefan Meitinger freut sich, dass es mit der kleinen Hütte, in der für ihn alles begann, nun weitergeht. Er selber habe derzeit auch noch andere Projekte "am köcheln", verrät er. Eines davon ist sein Festival, der Sommer am Kiez am Oberhauser Helmut-Haller-Platz. Das Festival musste in diesem Jahr aufgrund von Corona ausfallen. Der Vorverkauf für das kommende Jahr läuft aber bereits. "Wir konnten die meisten Bands von diesem Jahr übernehmen. Eisbrecher und Großstadtgeflüster kamen noch dazu", erzählt Meitinger.

