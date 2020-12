vor 33 Min.

Die Augsburger Kulturjournalistin Sybille Schiller ist tot

Im Alter von 73 Jahren ist die Augsburgerin Sybille Schiller gestorben. Sie war bekannt durch ihre Arbeit als Journalistin, aber auch für ihre Lesungen.

Von Ute Krogull

Es ist ein Schock für Familie, Freunde und Weggefährten: Sybille Schiller ist tot. Sie starb unerwartet am Donnerstagabend an den Folgen eines Aneurysmas. Viele kannten die 73-jährige Journalistin als eine profunde Kennerin Augsburgs, seiner Kulturszene und seiner Gesellschaft. Viele Jahre war sie unter anderem für den Feuilleton- und Lokalteil der Augsburger Allgemeinen sowie für das Augsburg Journal tätig, führte zuletzt ihren eigenen Internet-Blog.

Sybille Schiller schien jeden zu kennen und jeder schien sie zu kennen: eine engagierte und umtriebige Journalistin, die an manchem Abend gleich mehrere Termine absolvierte. Sie hatte aber auch eine andere, nachdenkliche Seite und ein großes Herz.

Sybille Schiller kam als Kind von Magdeburg nach Augsburg

Im Jahr 1947 in Magdeburg geboren, kam sie als Kind mit ihren Eltern nach Augsburg. Dort wohnte die Familie anfangs im Wolframviertel - ganz in der Nähe des Stadtteils Spickel, in dem sie später jahrzehntelang mit ihrem Mann Heinrich Schiller lebte. Die junge Sybille besuchte das A.B. von Stettensche Institut - vielen Mitschülerinnen, die sie damals kennen lernte, blieb sie ein Leben lang verbunden. Kontakte zu knüpfen und zu halten, Menschen zusammenzubringen, das war eine der großen Begabungen, die sie hatte und gerne nutzte.

Nach der Schule absolvierte sie eine Ausbildung zur Buchhändlerin - die Liebe zur Literatur hatte sie schon als Kind entdeckt -, erwarb mit Mitte 20 am Bayernkolleg in Schweinfurt ihr Abitur und studierte danach in Augsburg Deutsch und Geschichte. Den Musikpädagogen Heinrich Schiller, den sie heiratete und mit dem sie drei Söhne hatte, kannte sie seit ihrer Schulzeit. Das Ehepaar Schiller verband die Liebe zu Kunst, Musik und Literatur, aber auch ihre tiefe Verwurzelung im evangelischen Glauben.

Das Ehepaar Sybille und Heinrich Schiller bei einer ihrer gemeinsamen Aufführungen, dem "Lob der Ehe". Bild: Ruth Plössel

Sybille Schiller machte Pressearbeit für verschiedene Organisationen, betreute mehrere Jahre lang die Gesellschaftsrubrik "Namen und Neuigkeiten" der Augsburger Allgemeinen, aber ihr Journalistinnen-Herz schlug für die kulturellen Themen. Später zeichnete sie für den Kulturteil des Monatsmagazins Augsburg Journal zuständig und baute in ihrem letzten Lebensjahr die Neue Augsburger Rundschau auf. Flexibel zu sein, auch in einem Alter, in dem andere nicht mehr viel von Veränderungen halten, Neues mit Energie und Strategie anzugehen, war eine Fähigkeit, die sie ihr Leben mit seinen Höhen und Tiefen gelehrt hatte.

Außer als Journalistin wurde sie mehr und mehr Augsburgern in den vergangenen Jahren durch ihre musikalisch-literarischen Veranstaltungen bekannt, bei denen sie meist ihr Mann Heinrich am Klavier begleitete. Nicht nur über Kultur zu berichten, sondern diese auch selber bieten zu können, war ihr eine Freude und gab ihr Antrieb. Sie verband ihr Talent für Organisation und Netzwerken, ihr Herz für die Kultur und ihren Glauben in Veranstaltungen wie einer Bibel-Shuttle-Lesung und dem Predigt-Slam.

Sybille Schillers ganze Liebe galt ihrer Familie

Was weniger bekannt war: Ihr lagen Zeit ihres Lebens auch soziale Themen am Herzen, sie interessierte sich für Psychologie und war stets bereit mit Rat, Tat und ihren Kontakten zu helfen, sei es Kollegen, Bekannten oder Unbekannten. So betreute sie lange liebevoll einen Literaturkreis in der Tagesstätte für psychisch Kranke des Diakonischen Werks Augsburg.

So groß ihr Bekanntenkreis war und so weit gefächert ihre Aktivitäten waren, so sehr wusste sie doch genau, worauf es ankam, worauf es ihr ankam: Glaube, Menschlichkeit und echte Verbundenheit. Ihre große Liebe und ganze Fürsorge aber galt ihrer Familie: ihrem Mann, drei Söhnen, den Schwiegertöchtern und Enkelkindern.

Die Beerdigung findet im engsten Familienkreis statt; zu einem späteren Zeitpunkt ist eine Trauerfeier in größerem Rahmen geplant.

Themen folgen