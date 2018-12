09:15 Uhr

Die Augsburger SPD hat endlich wieder Grund zum Lachen

Der Wechsel des Grünen-Stadtrats Christian Moravcik zur Augsburger SPD-Stadtratsfraktion wird als großer Coup gefeiert. So kam es dazu.

Von Michael Hörmann

Lachende Gesichter, gute Laune – und dies bei der SPD? Wie soll das gehen nach den verloren gegangenen Landtagswahlen in Bayern und Hessen? In Augsburgs SPD kehrte jedenfalls deutlich wahrnehmbar für Beobachter der Frohsinn zurück. Es war um 19 Uhr am Dienstag, als in den Fraktionsräumen im Rathaus ein personeller Coup verkündet wurde. Der Grünen-Stadtrat Christian Moravcik wechselt zu den Sozialdemokraten.

Kurz davor war diese Nachricht in der SPD-Fraktion bekannt gegeben worden. Einstimmig wurde das Vorhaben begrüßt. Dem Vernehmen nach war ein Großteil der SPD-Stadträte überrascht worden. Mit dem Zuwachs in der Fraktion an diesem Abend hatten viele Anwesende nicht gerechnet. Moravcik verstärkt das Team der SPD auf nunmehr 14 Stadträte.

In die Personalie war, so ist zu hören, nur der engste Führungskreis eingebunden. Fraktionsvorsitzende Margarete Heinrich hatte mit ihren Stellvertretern Willi Leichtle, Stefan Quarg und Florian Freunde den Wechsel vorbereitet. Moravcik hatte seine bisherige Fraktion erst am Dienstagabend über den Abschied informiert. Seine Gespräche mit der SPD sollten nicht an die große Glocke gehängt werden. Gut eingetütet wurde die Personalie auch deshalb, weil am Dienstag bereits bekannt gegeben wurde, welche Ausschusssitze SPD-Mann Moravcik künftig besetzt. Quarg macht für ihn Platz im städtischen Wirtschaftsförderungsausschuss, Freund räumt den Platz im Finanzausschuss.

Die Vorschusslorbeeren für den 35-Jährigen sind jedenfalls groß. „Auch vom Alter her betrachtet, tut er uns gut“, sagte Fraktionsvize Quarg. „Mich freut es, dass ein kompetenter Finanzpolitiker uns verstärkt“, sagte Leichtle. Florian Freund spannte einen größeren Bogen: „Die SPD ist eben nicht abgeschrieben. Gerade unsere Arbeit vor Ort zahlt sich hier aus. Der Wechsel von Christian Moravcik gibt der SPD Rückenwind für die anstehende Kommunalwahl.“

Moravcik betonte, dass er zu vielen SPD-Kollegen im Stadtrat seit Langem ein gutes, persönliches Verhältnis habe. Dennoch sei ihm der Wechsel nicht leicht gefallen, zumal er 15 Jahre lang für die Grünen aktiv war. Inhaltlich stehe er andererseits schon länger auf Seite der SPD. Zwei Beispiele aus dem kommunalen Bereich führte er an: den Lechsteg und die Osttangente. Die SPD steht diesen Vorhaben wohlwollend gegenüber, die Grünen nicht. Moravcik will sich künftig für den Bau des Lechstegs und der Osttangente stark machen. Gemeinsam mit seinen neuen Stadtratskollegen der SPD.

