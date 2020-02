Die Augsburger Sommernächte sollen (noch) grüner werden

Plus Ende Juni finden die Augsburger Sommernächte statt, erste Bands stehen bereits fest. Die Farbe Grün spielt diesmal eine besondere Rolle - nicht nur bei der Beleuchtung.

Der Termin steht: Von Donnerstag, 25. Juni, bis Samstag, 27. Juni, findet das Stadtfest statt – mittlerweile fest eingeführt unter dem Namen Augsburger Sommernächte. Zu diesem Zeitpunkt findet auch die Fußball-Europameisterschaft statt, während der drei Festtage ist allerdings kein Spiel der deutschen Kicker terminiert.

Zu den Sommernächten werden, wenn das Wetter mitspielt, in der Summe weit mehr als 100.000 Besucher erwartet. Das Fest geht in die fünfte Auflage. Vieles ist vertraut, doch manches ist in diesem Jahr neu, denn die Sommernächte werden umweltbewusster.

Augsburger Sommernächte: Veranstalter setzen auf Ökostrom aus Wasserkraft

Die Stadtmarketingabteilung Augsburg Marketing, die im Auftrag der Stadt die Großveranstaltung organisiert, setzt mit den Stadtwerken bei der Grundversorgung nun auf Ökostrom aus Wasserkraft. Zuvor war es ein konventioneller Strom-Mix. Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing, sagt: „Es ist uns ein Anliegen, die Augsburger Sommernächte Schritt für Schritt in eine noch nachhaltigere Richtung zu bewegen.“

Die Vorbereitungen für die Großveranstaltung, die mit einem Budget von einer halben Millionen Euro veranschlagt ist, laufen. Erste Programmpunkte stehen fest: Die Sommernächte werden wieder auf der MAN-Bühne mit den Augsburger Philharmonikern unter dem Motto „Classic for free“ eröffnet. Der Eintritt ist frei. In diesem Jahr soll es zudem ein zweites klassisches Konzert geben. Noch sei der Vertrag aber nicht unterschriftsreif.

Augsburger Sommernächte: Die Band John Garner spielt

Einen Schritt weiter sind die Organisatoren im popkulturellen Bereich. Die Augsburger Lokalmatadoren John Garner sind dabei. Die Band steht bei ihren Fans vor allem wegen der Liveauftritte hoch im Kurs. Eine weitere Augsburgerin ist ebenfalls bereits für die Sommernächte verpflichtet. Es ist Lienne. Die 20-jährige Sängerin gilt als deutsche R-’n’-B-Hoffnung. R’n’B steht für Rhythm and Blues, eine besondere Stilform des Blues. Dass Augsburger Künstler auftreten, ist laut Schmölz eine bewusste Entscheidung. Man wolle auf den 18 Bühnen die lokale Musik- und Kreativszene präsentieren.

Die Sommernächte sind mittlerweile Bayerns größtes Stadtfest. Insofern wird wie in den Vorjahren der Sicherheitsaspekt großgeschrieben. Derzeit arbeiten die Veranstalter mit der städtischen Ordnungsbehörde und der Polizei das Konzept aus. Es wird sich an den Vorjahren orientieren.

Augsburger Sommernächte: So funktioniert das Sicherheitskonzept

Neben der Videoüberwachung durch die Polizei gibt es an den Grenzen der Veranstaltung zahlreiche Zufahrtssperren. Die Sommernächte sind zwar eine offene Veranstaltung, jeder kann sich im Veranstaltungsgelände frei bewegen. Deshalb gibt es auch keine lückenlosen Taschenkontrollen, sondern lediglich Stichproben. Glasflaschen sind im gesamten Veranstaltungsraum verboten.

Die Abschlussrechnung für das Stadtfest 2019 liegt noch nicht vor, sagt Schmölz: „ Fakt ist, dass wir bei den Sommernächten inzwischen von einem Etat von über einer halben Million Euro ausgehen.“ Das Unternehmen Faurecia tritt als Hauptsponsor auf. Von der Stadt Augsburg gibt es einen Zuschuss von 100.000 Euro.

