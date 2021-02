18:05 Uhr

Die Augsburger Stadtbachstraße wird wieder zur Staufalle

Plus Ab Montag sollen die Bauarbeiten auf der Stadtbachstraße weiter gehen. Die Stadt Augsburg saniert eine Brücke und baut Radwege aus. Was das für Autofahrer bedeutet.

Von Stefan Krog

Die Stadt wird am kommenden Montag, 8. Februar, die im vergangenen Jahr begonnenen Bauarbeiten in der Stadtbachstraße zwischen den Fabrikgeländen von MAN und UPM fortsetzen. Autofahrer müssen bis zum Jahresende mit Staus und Umleitungen auf dem Autobahnzubringer rechnen.

Baustelle auf der Stadtbachstraße: Die Umleitung läuft durch Lechhausen

Anders als im vergangenen Jahr, als der Autoverkehr in beide Richtungen auf jeweils eine Spur verengt wurde, wird in diesem Jahr der Autoverkehr stadtauswärts nicht möglich sein. Es ist eine Umleitung durch die Brückenstraße, Berliner Allee und Neuburger Straße vorgesehen. Auch die Brückenstraße wird zur Einbahnstraße mit einer Gegenspur für die Feuerwehr, um den Einsatzfahrzeugen im Notfall ein Umfahren des zu erwartenden Staus in der Stadtbachstraße zu ermöglichen. Auch die Berliner Allee wird abschnittsweise zur Einbahnstraße. Die Bauarbeiten sollen bis Ende des Jahres dauern. Betroffen von den Umleitungen sind auch einige Buslinien.

Die Stadt saniert in dem Bereich die Brücke über den Stadtbach, die für Passanten und Autofahrer wegen der angrenzenden Fabrikgelände quasi unsichtbar ist. Zudem werden die Fahrbahndecke und Leitungen im Untergrund erneuert sowie Geh- und Radwege ausgebaut. Des Weiteren wird die Lücke im Radwegenetz auf der Berliner Allee zwischen der Brückenstraße und dem Anschluss an die Stadtbachstraße geschlossen.

Die Radwegsituation in der Stadtbachstraße gilt seit längerem als verbesserungswürdig. Dort läuft ein Großteil des Radverkehrs aus der Firnhaberau, Hammerschmiede und Lechhausen über die Lechbrücke. Auf der Brücke selbst wurde die Situation im Zuge der abgeschlossenen Sanierung verbessert. Während der Bauarbeiten bleibt für Radler ein Zweirichtungs-Radweg in der Stadtbachstraße erhalten.

Lesen Sie auch:

Themen folgen