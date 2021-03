12.03.2021

Die Augsburger Stadtbücherei und ihre Filialen öffnen wieder

Ab Montag können sich die Kunden ihren Lesestoff vor Ort in der Augsburger Stadtnbücherei aussuchen. Dabei müssen sie allerdings Corona-Regeln und teils geänderte Öffnungszeiten beachten.

Von Andrea Baumann

Gute Nachricht für die Kunden der Stadtbücherei: Ab kommenden Montag, 15. März, können sie sich wieder in der Zentrale am Ernst-Reuter-Platz und in den Filialen vor Ort neuen Lesestoff, Spiele und Hörbücher aussuchen. Seit Ende Januar gab es zumindest die Möglichkeit, vorab bestellte Medien zu einem bestimmten Zeitpunkt abzuholen. Von diesem Angebot haben laut Büchereileiterin Tanja Erdmenger sehr viele Kunden Gebrauch gemacht. Ihr Team habe mehr als 37.000 Medien zum Abholen herausgesucht, davon über 26.000 in der Hauptstelle. Zuvor war die Bücherei während des harten Lockdowns sechs Wochen lang komplett zu.

Erdmenger ist erleichtert, dass in den Büchereien wieder mehr Normalität einkehrt. "Von vielen Seiten wurde uns signalisiert, wie sehr wir als wichtige Anlaufstelle für Informationen, Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung und auch bei der Freizeitgestaltung gefehlt haben. Daher sind wir sehr glücklich, unsere Türen wieder öffnen zu dürfen."

Stadtbücherei Augsburg startet mit reduzierten Öffnungszeiten

Die Besucherinnen und Besucher müssen sich allerdings an einige Regeln halten, zudem haben sich die Öffnungszeiten in der Zentrale reduziert. Hier ist die Ausleihe nur zu den Zeiten, die zuletzt für den To-go-Service galten, möglich: Montag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr sowie samstags von 11 bis 15 Uhr. Dies hänge auch mit der Personalsituation zusammen, erklärt Bildungsreferentin Martina Wild. Seit November seien zahlreiche Beschäftigte bei der immens wichtigen Nachverfolgung der Kontaktpersonen im Gesundheitsamt im Einsatz, auf die bis auf Weiteres auch nicht verzichtet werden könne. "Aber mit der Wiedereröffnung mit reduzierten Stunden können wir ein deutliches Zeichen dafür setzen, wie wichtig die Stadtbücherei als Ort der kulturellen und sozialen Teilhabe ist."

Die Stadtteilbüchereien in Göggingen, Kriegshaber und Lechhausen sind ab 15. März zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Der Bücherbus wird seine üblichen Routen fahren. Interessierte dürfen wieder im Bus Medien aussuchen – allerdings ist nur der Zustieg einer einzelnen Person erlaubt.

Bücherei in Haunstetten bietet vorerst nur Abholservice

Wie die Stadt weiter mitteilt, bleibt die Filiale in Haunstetten bis voraussichtlich Ende März beim Abholservice. Dafür dürfen sich die Nutzer der Räume in der Tattenbachstraße bald auf einen neugestalteten Eingangsbereich und Selbstverbuchungsterminals freuen.

Für alle Standorte der Stadtbücherei gilt: Der Zutritt ist nur mit FFP2-Maske und gültigem Büchereiausweis beziehungsweise mit einem Antrag für einen Büchereiausweis erlaubt. Die zugelassene Personenanzahl wird mithilfe von ausgegebenen Körben kontrolliert, die während des maximal 30-minütigen Besuchs zu verwenden sind. Wegen des Infektionsschutzes bleiben Zeitungslesebereiche, Gruppenarbeitsräume und Musikübungsräume weiterhin geschlossen, ebenso wenig können Internetarbeitsplätze und das WLAN genutzt werden. Sitzplätze, Zeitungen, Toiletten und Kopierer stehen nicht zur Verfügung.

Appell: Bücher möglichst bald zurückgeben

Erdmenger und ihr Team bitten außerdem, ausgeliehene Medien, die derzeit alle das Rückgabedatum 1. April haben, wenn möglich bereits in den nächsten Tagen und Wochen zurückzubringen, um einen Rückgabe-Stau über Ostern zu vermeiden.

Kontakt: Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0821/324-2752, auf www.stadtbücherei.augsburg.de bzw. auf Facebook und Instagram.

