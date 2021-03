12.03.2021

Die Augsburger Testzentren weiten ihre Öffnungszeiten aus

Ab Montag gibt es in den Schulen weitere Lockerungen. Die Stadt Augsburg will möglichst vielen Bürgern die Möglichkeit für Corona-Tests einräumen.

Von Nicole Prestle

Die Kurve zeigt einen klaren Trend: Bis auf wenige Täler steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Augsburg seit Ende Februar wieder kontinuierlich an. Am Freitag lag sie bei 75,6 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen – am Tag vorher waren es noch 67,9 gewesen. Dennoch wird es weitere Öffnungen gehen, so gehen die Schulen ab Montag wieder in den Präsenzunterricht über. Auch für Kitas gibt es gewisse Öffnungen.

Um möglichst viele Bürger auf das Coronavirus testen zu können, werden im Testzentrum an der Messe ab Montag die Öffnungszeiten ausgeweitet. Die Einrichtung ist ab dann wieder montags bis freitags durchgehend von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Samstags können sich die Augsburger dort von 10 bis 18 Uhr testen lassen. Ebenfalls ab Montag werden auf der Messe nicht nur PCR-Tests, sondern auch Schnelltests angeboten. Die Stadt weist aber darauf hin, dass sämtliche Tests nur unter vorheriger Terminvereinbarung möglich sind.

Augsburger können eine Stunde früher im Schnelltestzentrum sein

Auch das Schnelltestzentrum, das die Stadt vor Kurzem in der Maximilianstraße eröffnet hat, wird ab Montag länger geöffnet haben. Wer sich dort auf dem Weg ins Büro testen lassen möchte, kann dies künftig an Werktagen von 6 bis 15 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr tun. Das Schnelltestzentrum Plärrerwache an der Schwimmschulstraße bleibt bei seinen bisherigen Betriebszeiten: Montag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr.

Die Stadt setzt außerdem ein zweites Testmobil ein. Eines steht am Montag, 15., und Dienstag, 16. März, auf dem Zwölf-Apostel-Platz in Hochzoll. Die Firma Bäuerle-Ambulanz, die auch das Testzentrum an der Messe betreut, ist ebenfalls mit einem mobilen Testteam unterwegs. Es steht am Montag, 15. März, von 8 bis 10 Uhr und von 14 bis 18 Uhr in Lechhausen beim Forum H4, Am Mittleren Moos 53. Auch künftig soll es speziell in den Augsburger Gewerbegebieten unterwegs sein.

Wer einen Termin im Testzentrum an der Messe vereinbaren möchte, kann dies hier tun. Für die Schnelltestzentren sowie das mobile Testteam müssen laut Stadt keine Reservierungen vorgenommen werden.

