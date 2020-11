vor 18 Min.

Die Augsburger Volkshochschule bleibt trotz des Lockdowns offen

In den Kursräumen der Volkshochschule müssen die Abstandsregeln eingehalten werden. Die Folge: Es haben wesentlich weniger Teilnehmer als bisher Platz. Direktor Stefan Glocker demonstriert das an einem Einzeltisch.

Plus Die Bildungseinrichtung kann den Betrieb nach den Herbstferien fast normal wieder aufnehmen. Doch es fallen auch Kurse aus. Wie es in den Jugendhäusern aussieht.

Von Lisa Gilz

Im Frühjahr, während des ersten Lockdowns, musste die Volkshochschule (VHS) Augsburg schließen, da sie als Freizeiteinrichtung eingestuft wurde. Diesmal bleibt sie geöffnet, denn sie wird nun zum Bildungsbereich gezählt. Geschäftsführer Stefan Glocker ist erleichtert, denn nach den Herbstferien kann sein Haus den Betrieb (fast) normal weiter führen. Gesundheitskurse, Wanderungen und Führungen gibt es bis einschließlich 30. November nicht. "Das wurde auch mit den Volkshochschulen Aichach-Friedberg und Augsburger Land so abgesprochen", erklärt Glocker. Alle andere Kurse werden unter den geltenden Hygienebedingungen aber stattfinden.

Was passiert, wenn VHS-Kurse wegen des Corona-Lockdowns ausfallen? In den meisten Fällen erhalten die Teilnehmer ihr Geld zurück, meldet die Bildungseinrichtung. Bild: Ralf Lienert (Symbolfoto)

Eine generelle Lösung für die ausfallenden Kurse und Stunden habe die Volkshochschule nicht. In den meisten Fällen bekommen Teilnehmer ihr Geld zurück, manche Kurse können aber auch online stattfinden. Kurse zu verschieben, hält Glocker für die falsche Lösung. "Wir wissen nicht, wie es in Zukunft aussieht, dann müssten wir den verschobenen Kurs vielleicht wieder verschieben. Und irgendwann beginnt ja auch das neue Semester." Intern sei schon eine E-Mail in Arbeit, die Dozenten zum weiteren Verlauf des Semesters informiert. Anschließend werden diese Woche auch die Kursteilnehmer informiert, wie es weitergeht. Für die Verantwortlichen wird diese Prozedur durch die Ferien erleichtert. "Sie geben uns die Zeit, alles richtig zu machen und zu prüfen", sagt Glocker.

Auch Augsburgs Jugendhäuser gelten als Bildungsstätten

Von der Einstufung als Bildungseinrichtung profitieren auch die Augsburger Jugendzentren. Die Jugendhäuser des Stadtjugendrings Augsburg (SJR) bleiben zu den regulären Zeiten und unter Anwendung des vorhandenen Hygienekonzepts weiter offen. „Jugendhäuser sind Bildungsstätten. Gerade jetzt ist es für Kinder und Jugendliche enorm wichtig, Anlaufstellen zu haben, die ihnen bei der Lösung ihrer Probleme und Anliegen helfen", sagt SJR-Geschäftsführer Helmut Jesske.

Die Öffnungszeiten stehen auf der Internetseite des SJR unter www.sjr-a.de. Dabei darf sich maximal eine Person pro zehn Quadratmeter in den Häusern aufhalten. Alle Besucherinnen und Besucher müssen sich in eine Anwesenheitsliste eintragen. Es gilt allgemeine Maskenpflicht, der Abstand von 1,50 Meter ist einzuhalten.

