vor 20 Min.

Die Augsburger zieht es in die Bücherei

Als der Neubau vor zehn Jahren in Betrieb ging, lockte allein das Gebäude schon viele neue Leser an. Später waren zusätzliche Angebote gefragt, um attraktiv zu bleiben. Eine Bilanz

Von Stephanie Lorenz

Die Flaggen am Ernst-Reuter-Platz sind gehisst. „10 Jahre Zentrale Stadtbücherei Augsburg“ steht darauf. Am 21. Juni 2009 war der Bau eröffnet worden, der durch seine Glasfassade besticht, innen hell und weitläufig wirkt – und im Sommer mit angenehmen Temperaturen überrascht. „Die Decken kühlen“, sagt die kommissarische Leiterin Jutta Olbrich und blickt nach oben. Moderner Bautechnik sei Dank. Auch dafür, dass sich vor zehn Jahren viele neue Nutzer anmeldeten.

„Erst hat das neue Gebäude gezogen, jetzt muss man aber schon was tun“, sagt Olbrich. Daher überlegten sich die Mitarbeiter, wie sie welche Nutzer ansprechen, weiter zur Bildung beitragen und die Einrichtung in die Zukunft führen können. Jetzt hat Jutta Olbrich – sie war die stellvertretende Leiterin, bis Manfred Lutzenberger nach fast 30 Jahren als Chef in den Ruhestand ging – das Ergebnis des Bibliothekskonzepts vorgestellt, das gemeinsam mit den „Freunden der Neuen Stadtbücherei Augsburg“ initiiert worden war. Es bezieht sich auf die Jahre 2014 bis 2018. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Um die Bereiche Lesen und sprachliche Bildung zu fördern, hatte man sich vorgenommen, dass in Augsburg jede zweite Grundschulklasse einmal in die Bücherei gehen und alle Kindertagesstätten an Sprachbildungsprojekten teilnehmen sollen. Viel Arbeit sei es gewesen, alle Einrichtungen zu kontaktieren, sagt Olbrich. Einen Großteil habe man erreicht und werde das weiterverfolgen.

Hauptzielgruppe sind Kinder bis zum Ende der Grundschule. Denn, „wenn sie bis dahin keine Lust haben zum Lesen, wird’s schwierig“, sagt Olbrich. Um die Kinderliteratur aufzustocken, wurde der Me-dienetat erhöht, gerade in den vier Zweigstellen Göggingen, Haunstetten, Lechhausen und Kriegshaber und im Bücherbus. Zusätzlich wurden drei neue Stellen geschaffen. Es gibt nun mehr Führungen, offene Lesestunden oder einmal im Monat das Angebot „App in die Bücherei“: Per Tablet werden Bücher und neue Wörter entdeckt oder eine Schnitzeljagd durch die Bücherei veranstaltet. Im Bereich Kinderbücher sind die Ausleihen so um 2,4 Prozent gestiegen. Kinderveranstaltungen gab es im vergangenen Jahr 1074, während es 2014 noch 412 waren. Ein Anstieg um 160 Prozent.

Der Nachteil: Viel Geld in Veranstaltungen für Kinder zu stecken gehe zulasten der Erwachsenen, sagt Jutta Olbrich. Das versuche man durch Kooperationen aufzufangen, zum Beispiel mit den „Freunden der Neuen Stadtbücherei“, Buchhandlungen oder der Universität, dank der im Herbst die neue Veranstaltungsreihe „Große Werke der Literatur“ stattfinden wird.

Bei den 65- bis 75-Jährigen ist die Zahl der Nutzer von 3,2 auf 4,7 Prozent gestiegen, durch den ausgebauten Medienbestand und Angebote wie Sprachkurse und Literaturkreise, vermutet Olbrich. Auch insgesamt stieg die Zahl der aktiven Nutzer, also derer, die mindestens einmal im Jahr etwas ausleihen. 2014 waren es noch etwa 26200 Menschen, 2018 bereits zirka 28700. Damit liegt Augsburg leicht über dem Mittelwert, im Vergleich zu den Büchereien von Städten ähnlicher Größe wie Freiburg, Karlsruhe oder Mannheim.

Die Neuanmeldungen sind um neun Prozent gestiegen. „Da steckt mit Sicherheit die Erweiterung der Öffnungszeiten dahinter“, sagt Bibliothekarin Jutta Olbrich. Die waren in den Zweigstellen Lechhausen und Kriegshaber von zuvor elf Stunden auf über 20 verdoppelt worden. Das Angebot ist jetzt bis abends verfügbar, wovon Schüler und Berufstätige profitieren. So sind die Ausleihzahlen in Lechhausen um 46 Prozent und in Kriegshaber sogar um 77 Prozent gestiegen. Auch beim Bücherbus, der Schulen anfährt sowie Stadtteile, in denen es keine Zweigstellen gibt, zeigt sich dieser Trend. Deshalb sollen auch die Öffnungszeiten in Haunstetten und Göggingen erweitert werden. Die neu entstehenden Stadtteilbüchereien in Göggingen und Lechhausen sollen in Zukunft zu sogenannten „Open Librarys“ werden. Das heißt, zugänglich ohne Personal und per Büchereiausweis.

Dass die Ausleihen insgesamt leicht gestiegen sind, mache sie „stolz“, sagt Jutta Olbrich, da viele öffentliche Bibliotheken in Deutschland mit sinkenden Ausleihzahlen zu kämpfen hätten. Das Interesse verlagert sich dabei von Print zu digitalen Medien: Die sogenannte „Onleihe“ stieg um 181 Prozent. Besonders gefragt ist Unterhaltungsliteratur im E-Book-Format.

Gut genutzt wird laut Olbrich auch der Musik-Streaming-Dienst „freegal“, der im Juli 2018 eingeführt wurde. 15 Millionen Titel stehen online zur Verfügung. Bis Ende des vergangenen Jahres wurde er 39000 Mal aufgerufen und verzeichnete 3400 Downloads. „Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt“, sagt Olbrich.

Was der Leiterin außerdem auffällt: Bibliotheken werden immer häufiger nicht nur für die Ausleihe genutzt, sondern als Aufenthalts- und Lernorte, vor allem von Jugendlichen. Jutta Olbrich vermutet, dass sich die Schüler nicht so abgelenkt fühlen, aufgrund des Nachmittagsunterrichts Stunden überbrücken müssen und die Teamarbeit zunimmt. „Und wir sind ein Ort, da muss man nichts konsumieren.“

Lob bekommt die Stadtbücherei von Gutachterin Cornelia Vonhof, Professorin an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Sie schreibt, dass das Team in Augsburg einen „Prozess zur Zukunftsentwicklung der Stadtbücherei vollzogen hat, der im Branchenvergleich keineswegs üblich ist“. Jutta Olbrich freut das. „Ein Ziel ist jetzt, dass wir uns weiter Ziele stecken“, sagt sie.

Der Verein „Freunde der Neuen Stadtbücherei Augsburg“, der die Hälfte der Kosten für das 30000-Euro-Bibliothekskonzept bezahlt hatte, zieht auch Bilanz. „Viele Ziele konnten erreicht werden und brachten der Bücherei einen echten Entwicklungsschub.“ Als Herausforderungen sehen sie „die notwendigen Öffnungszeitenverlängerungen in den Stadtteilbüchereien Göggingen und Haunstetten“ und den „erhöhten Personalbedarf“. Der Verein ist aus einer Initiative entstanden, die die Stadt mehr oder weniger zum Neubau der Stadtbücherei „gezwungen“ hatte. Als sie ein Bürgerbegehren für eine neue Bibliothek startete, hatte die Stadt eingelenkt. Das Ergebnis ist seit zehn Jahren fertig.

Wer die Stadtbücherei künftig leiten wird, bleibt offen. Die Stelle wurde ein zweites Mal ausgeschrieben, nachdem es im ersten Anlauf nur drei geeignete Bewerber gab, was verwaltungsintern als zu niedrig eingestuft wurde.

Themen Folgen