vor 20 Min.

Die Augsburgerin Elli Grass und "ihre" 200 Kinder in aller Welt

Elli Grass hat in den vergangenen 30 Jahren Hunderte Gastschüler bei sich aufgenommen. Zu vielen hält sie bis heute Kontakt. Ein Porträt über eine bemerkenswerte Frau.

Von Miriam Zissler

Elly Grass sitzt auf der Couch und blickt auf ihr Smartphone. Die 86-Jährige hält damit Kontakt zu ihren Kindern und Enkeln. Und davon hat sie eine ganze Menge: Rund 200 leben auf der ganzen Welt verstreut – allesamt sind es ehemalige Gastschüler der ADK Augsburger Deutschkurse, die irgendwann bei ihr gewohnt haben. Seit über 30 Jahren nimmt die Augsburgerin Gastschüler auf, die mal für einen Monat, mal für ein ganzes Jahr bei ihr leben. Von manchen erhält sie täglich Nachrichten auf ihr Handy, von anderen immer mal wieder Post oder auch ein Paket.

Aus Japan bekam die Augsburgerin ein Paket mit Knabbereien

Gerade an diesem Tag hat sie ein Päckchen aus Japan erhalten, in dem sich unter anderem Knabbersachen befinden. Der Absender war natürlich auch ein Gastschüler von ihr. „Er wird in diesen Tagen im Gegenzug auch ein Päckchen von mir bekommen. Da ist unter anderem ein Stollen drin“, sagt die rüstige Rentnerin. Ende November beginnt sie Jahr für Jahr mit der Produktion des Weihnachtsgebäcks. 27 große Stollen hat sie in diesem Jahr gebacken – bis auf drei Stück hat sie alle verschenkt. Von Augsburg aus hat sie sie in die Ukraine, nach Korea, Spanien oder Japan geschickt. „Über 200 Euro habe ich für Paketgebühren ausgegeben“, sagt sie.

Elly Grass halten ihre Kontakte auf Trab. Täglich schreibt ihr zum Beispiel Max aus Madrid. „Du bist nicht nur ein Goldstück, sondern auch zusätzlich eine sehr emsige Frau. Du hast eine prestigeträchtige Auszeichnung verdient, und ich muss mit der Bundeskanzlerin sprechen, um alles zu organisieren!!!“, schrieb er ihr erst kürzlich über das Smartphone. Opernsänger Jakub aus Japan hält sie über seine Gesangskarriere auf dem Laufenden, Apotheker Juri aus Moskau kommt im Januar bereits zum vierten Mal zu Besuch. Er war es, der Elly Grass das neue Smartphone gekauft hat, damit sie mit ihren „Kindern“ in Kontakt bleiben kann. Eigene Söhne oder Töchter hat sie nicht. „Ich habe viele Kinder“, sagt sie und lächelt. Mit ihrem Mann habe sie ihre Gastschüler oft auch besucht. So ist die Augsburgerin nach Korea und auch nach Japan gekommen. Als ihr Mann vor 18 Jahren gestorben war, bot sie weiterhin die Unterbringungsmöglichkeit bei ihr an und ist sehr glücklich darüber. „Viele meiner Bekannten, die älter sind als 80 Jahre, klagen über Einsamkeit. Ich bin nie alleine“, sagt sie. Hündin Nelly leistet ihr darüber hinaus Gesellschaft.

Sie zieht vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer

Wenn sie wieder einmal Besuch erhält, zieht sie aus ihrem Schlaf- in das Wohnzimmer und überlässt ihr Zimmer dem Schüler. „Ich nehme eigentlich immer Männer. Die sind einfach unkomplizierter“, sagt sie. Im Bad lägen nicht überall lange Haare herum, und die Jungs bräuchten nur zehn Minuten im Bad. Grass bereitet den Schülern Frühstück und Abendessen zu, sie wäscht und bügelt und hilft ihnen, in Augsburg zurechtzukommen.

Dafür erhält sie von der Sprachschule ADK eine Aufwandsentschädigung. Die Schule besteht seit 1963 unter diesem Namen und bietet in der Schaezlerstraße Intensiv-, Integrations- und Prüfungsvorbereitungskurse an. Elly Grass gehört zum festen Stamm der Gastgeber in Augsburg. Ausflüge kann sie mit ihren Schülern nicht mehr machen. „Das schaffe ich nicht mehr, und seit mein Mann gestorben ist, habe ich auch kein Auto mehr. Aber die Sprachschüler sind ohnehin immer unterwegs“, sagt sie. Dafür kümmert sie sich liebevoll, wie eine Mutter oder Großmutter, um ihre Schüler jeglichen Alters.

Dabei nimmt die ehemalige Physiotherapeutin kein Blatt vor den Mund. „Einmal hatte ich gleichzeitig einen Mexikaner und einen Italiener bei mir, die jeden Tag ins Fitness gegangen sind. Da hatte ich Berge von Wäsche“, erinnert sie sich. Als sie das anmahnte, antwortete der Italiener entwaffnend. „Elly, wenn du bügelst, bist du immer so kriegerisch“, habe er ihr gesagt. Sie musste selber darüber lachen. Ihre Gastschüler gehen ihr aber auch zur Hand, bringen den Müll raus und räumen die Spülmaschine ein. Menschen auf der ganzen Welt haben die Augsburgerin ins Herz geschlossen. Das bestätigt ihr nicht nur Max mit seinen regelmäßigen Nachrichten aus Madrid.

