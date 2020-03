vor 19 Min.

Die Autos der Kandidaten: Was fahren Wild, Wurm und Weber?

Die Wahl des Fahrzeugs kann für Spitzenkandidaten zu einer heiklen Angelegenheit werden. Wie die OB-Kandidaten in Augsburg damit umgehen.

Von Jonas Voss

Worauf es im Wahlkampf doch so alles ankommt: die richtige Anzahl an Plakaten, die wohlfeil klingenden Forderungen zur rechten Zeit, ein Kessel Buntes auf Instagram oder Facebook , unempfindliche Hände für das ganze Schütteln (plus reichlich Desinfektionsmittel) – und ein fahrbarer Untersatz. Doch selbst bei diesem Thema muss man als Spitzenkandidat aufpassen. Welch gefundenes Fressen etwa wäre ein Diesel einer Grünen-Kandidatin – für Bürger und Medien gleichermaßen.

Wohl auch deshalb fährt Martina Wild im Wahlkampf keinen VW-Bus. Nicht einmal ein E-Auto. Martina Wild ist so grün, dass sie ein Lasten-Wahlkampfrad als Fortbewegungsmittel gewählt hat. Auch noch eigens von Grünen-Mitgliedern in einem Workshop zusammengebaut. Es dient als mobiler Infostand, zum Transportieren von Material und wird von allen Kandidierenden zum Aufhängen von Plakaten benutzt. Selbst in den vergangenen Wahlkämpfen hatte die Partei laut eigener Aussage kein Auto im Einsatz.

SPD setzt in Augsburg auf Pferdestärken - aber ökologisch

Etwas anders sieht es bei der SPD aus. Die Sozialdemokraten setzen auch im Jahr 2020 auf Pferdestärken – zum Leidwesen der treuen SPD-Kritikerschar allerdings ziemlich ökologisch. Insgesamt kann sich Dirk Wurm im Wahlkampf auf drei Fahrzeuge verlassen: Eines fährt mit Erdgas, die anderen beiden elektrisch. Alle drei Autos seien gemietet und werden mit Ende des Wahlkampfes zurückgegeben, erklärt die Partei. Und selbst vor sechs Jahren setzte die einstige Arbeiterpartei schon auf moderne Industrieprodukte – auch 2014 kam ein Elektroauto zum Einsatz.

Die CSU bleibt ihren Wurzeln in der bayerischen Automobilbranche treu – mehr oder weniger. Die Christsozialen setzen im Wahlkampf auf Elektropower made in Bayern. Nach dem Wahlkampf muss Eva Weber das Auto allerdings wieder abgeben – denn dieses ist nur gemietet. Vor sechs Jahren musste sich die Partei noch weniger Gedanken um das richtige Fahrzeug im Wahlkampf machen: In der Vor-Dieselskandal-Ära kam bei Kurt Gribl ein „Bäckermobil“ zum Einsatz und mit Sicherheit kein Euro6d-Temp, oder wie diese neueste Generation sich schimpft. Gut, dass es nur gemietet war.

