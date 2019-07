09:55 Uhr

Die Bäckergasse hat jetzt eine Fleischmanufaktur

Wiedereröffnung in der Bäckergasse in Augsburg: Die Metzgerei Ottillinger bietet Trendprodukte an und eröffnet mit der Bäckerei Knoll eine besondere Filiale.

Von Andrea Wenzel

Der Betrieb in der Fleischmanufaktur in der Bäckergasse 17 ist am Donnerstagvormittag um 9 Uhr bereits rege. Gerade einmal seit zweieinhalb Stunden hat der Laden der Metzgerei Ottillinger nach langer Umbauphase wieder geöffnet und schon gehen regelmäßig Wurst und Fleisch über die Ladentheke. Auch direkt gegenüber bei der Bäckerei Knoll sind die Verkäuferinnen mit dem Einpacken und Abkassieren der Ware beschäftigt. Die beiden Inhaber geführten Handwerksbetriebe betrieben schon seit längerem eine Gemeinschaftsfiliale – jetzt erstrahlt diese in neuem Glanz.

Erlebniseinkauf steht im Mittelpunkt

Der Umbau war nötig sind sich Johannes Knoll und Carolin Ottillinger einig. Der Laden war in seiner ursprüngliche Form vor gut 50 Jahren als Supermarkt angelegt worden, das Ambiente entsprach damit nicht mehr dem Zeitgeist. „Die Kunden legen zunehmend Wert auf Qualität, sind auch bereit, mehr Geld auszugeben, als im Supermarkt, aber dafür wollen sie ein entsprechendes Einkaufserlebnis haben“, weiß Knoll. Er hat daher nicht nur auf eine moderne Ausstattung gesetzt, sondern im Eingang eine lebensgroße Büste des „Stoinerne Ma“ aufgestellt, der als Symbolfigur für das Augsburger Bäckerhandwerk steht. „Wir wollen damit auch darauf hinweisen, dass wir der letzte verbliebene Bäckerei in der Bäckergasse sind“, so Knoll weiter.

Fleischmanufaktur bietet besondere Stücke

Auch bei der Metzgerei hat man sich etwas einfallen lassen, um den Kunden ins Geschäft zu locken. Es wurde ein begehbarer Reifeschrank für besondere Fleischstücke, sogenanntes Dry Aged, errichtet. Dieses Fleisch wird trocken abgehangen und in besonderen Schnitten (Cuts) angeboten. In Zeiten des Grill-Hypes ein Angebot, das Kunden zu schätzen wissen. Deshalb bezeichnet Carolin Ottillinger die Filiale in der Bäckergasse auch nicht als klassische Metzgerei sondern als Fleischmanufaktur.

Zur Freude der Kunden. Die Reaktionen am ersten Verkaufstag sind durchweg positiv. „Vor allem freut es mich, dass wir wieder in unmittelbarer Nähe Fleisch- und Backwaren kaufen können“, erzählt eine junge Mutter. Zudem soll es bald rund 30 Sitzplätze in und vor dem Geschäft geben.

