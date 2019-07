vor 21 Min.

Die Berghütte öffnet mit neuen Pächtern

Walter und Stefanie Schaller starten am Dienstag in der Berghütte.

Plus Walter und Stefanie Schaller kümmern sich ab sofort um die Berghütte, das kleine Lokal am Augsburger Predigerberg. Was sie anders machen wollen.

Von Miriam Zissler

Walter Schaller hat schon viele Gastronomien in Augsburg betrieben – das „Wiener Neustadt“ in der Blücherstraße etwa oder das „Café Margaret“ im Seniorenheim St. Margaret. Zuletzt kochte der 56-Jährige die vergangenen 13 Jahre in Schaller’s Hochablass-Gaststätte. Aufgrund der Kanuslalom-Weltmeisterschaft 2022, die am Augsburger Eiskanal ausgetragen wird, werde das Gebäude allerdings abgerissen, so Walter Schaller. Mitte Mai stellte er dort den Betrieb der Gaststätte ein. „Die 13 Jahre waren eine schöne Zeit. Wir hatten viele Stammgäste und Geburtstagsfeiern“, sagt er. Doch für das folgende gastronomische Projekt suchten Walter Schaller und seine Tochter Stefanie, die ihn seit Jahren unterstützt, nach etwas anderem: zentraler und kleiner sollte es sein. „Wir haben bei allen Brauereien angerufen und gesagt, dass wir auf der Suche sind“, erzählt die 22-Jährige. Schließlich erhielten Vater und Tochter ein Angebot, bei dem sie sofort zusagten: die Berghütte am Predigerberg.

Eineinhalb Jahre hatte ein Münchner Paar das kleine Lokal betrieben – zuvor hatte Filip Knezovic acht Jahre für gemütliche und oft auch zünftige Hüttenatmosphäre gesorgt. Daran erinnert sich Walter Schaller gern. „Ich war bereits bei Mauro Ficotto Stammgast in dem Lokal. Damals hieß es Casanova“, erzählt der neue Wirt. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Augsburg: Der Name "Berghütte" wird bleiben Die Größe der Berghütte sei optimal. „Das Lokal ist klein und dadurch sehr gemütlich“, sagt er. Den Namen „Berghütte“ wollen Walter und Stefanie Schaller behalten. „Das passt hier am Predigerberg doch sehr gut hin“, sagt die 22-Jährige. Ansonsten wollen sie ein bisschen was verändern. Die Polster werden unter anderem ausgetauscht. Neue Lampen hängen bereits an der Decke. Es gibt noch allerhand zu tun, bevor es am Dienstag, 9. Juli, losgehen wird. Vater und Tochter wollen ab kommender Woche mittags und abends öffnen. Für den Mittagstisch (11.30 bis 14 Uhr) haben sie eine kleine Karte zusammengestellt. Abends geht es um 18 Uhr los. Auf der Speisekarte werden unter anderem verschiedene Salate, Baguettes aber auch Burger und andere Fleischgerichte stehen. „Die Patties für die Burger machen wir selber“, sagt Walter Schaller. Seine Tochter Stefanie ist von klein auf in die Gastronomie hineingewachsen. „Ich habe meinem Vater schon immer in seinen Lokalen geholfen. Das macht mir einfach Spaß“, sagt sie. Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

