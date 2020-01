06:01 Uhr

Die Böllerei an Silvester hat ein Nachspiel

Plus Polizei und Stadt ziehen eine Bilanz, in wie vielen Fällen gegen das Feuerwerksverbot in der Innenstadt verstoßen wurde. Ordnungsreferent Dirk Wurm hält eine Verschärfung der Regeln nicht für nötig.

Von Michael Hörmann

Der Jahreswechsel liegt bereits wieder ein paar Tage zurück, ganz vergessen ist die Silvesternacht für manchen dennoch nicht. Es geht um das von der Stadt verhängte Böllerverbot für große Teile der Innenstadt, das seit dem Jahr 2017 gilt. Auch wenn nach den Eindrücken der zurückliegenden Silvesternacht die Kontrollen von Polizei und städtischem Ordnungsdienst verstärkt wurden, gab es dennoch um Mitternacht an mehreren Schauplätzen ein Feuerwerk. Gerade in der Maximilianstraße zündeten die Menschen viele Feuerwerkskörper. Wer gegen das Verbot verstieß und dabei auch erwischt wurde, dem drohen jetzt Konsequenzen: Es gibt einige Anzeigen. In einem Fall geht es sogar um einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.

Dass trotz des Verbots in der Innenstadt Feuerwerkskörper gezündet wurden, war an Silvester an vielen stellen zu sehen. Für den zuständigen Ordnungsreferenten Dirk Wurm ( SPD) ist diese Konstellation nicht außergewöhnlich. Eine Verschärfung des Verbots bringt aus seiner Sicht auch wenig. Dies sagte er auf Anfrage gegenüber unserer Redaktion: „Wer eine Erweiterung der Verbotszone oder einen schärferen Vollzug ernsthaft fordert, der sollte sich immer auch Gedanken über die Umsetzbarkeit machen. Sonst ist es nicht mehr als Populismus.“ Die Polizei kontrollierte in der Innenstadt Insofern bestehe für Änderungen aktuell kein Anlass, so Wurm. Die Verordnung diene dem Schutz der Bürger, weil das Mitführen gefährlicher Gegenstände beziehungsweise „das Abbrennen von Feuerwerkskörpern im Zuge von Menschenansammlungen“ untersagt ist. Die Praxis habe gezeigt, dass „im Rahmen der personellen Möglichkeiten von Polizei und Ordnungsdienst“ Kontrollen sehr wohl durchgeführt worden seien. Stadt und Polizei haben zwischenzeitlich Bilanz gezogen. Wurm sagt: „Seitens des Ordnungsdienstes wurden 39 Verstöße festgestellt“. Zudem sei ein Platzverweis ausgesprochen worden. Die Polizei habe Feuerwerkskörper sichergestellt. Zum Agieren der Beamten sagt der Ordnungsreferent: „Die Polizei war sehr präsent. Die Zusammenarbeit kann man nur als sehr gut bezeichnen.“ Vielen Bürgern, die unterwegs gewesen seien, war das Böllerverbot laut Wurm auch bekannt. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Laut Auskunft der Polizei wurden in der Silvesternacht im Bereich der Böllerverbotszone 17 Böller, 17 Raketen und zehn sonstige Feuerwerkskörper sichergestellt. Die eklatantesten Verstöße hatte die Polizei bereits am Neujahrstag bekannt gegeben: In der Karolinenstraße war ein 24-Jähriger mit Raketen und einem selbst gebauten Böller unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine starke Alkoholisierung (1,1 Promille) fest. Am Kö wurde wenige Minuten vor Jahreswechsel eine Schreckschusswaffe samt 26 Stück Munition sichergestellt. Der 24-jährige Besitzer machte selbst auf sich aufmerksam. Er fragte „sicherheitshalber“ bei anwesenden Einsatzkräften nach, ob er mit seiner Schreckschusswaffe auf dem Kö schießen dürfe. Laut Polizei resultierten aus der nicht erlaubten Böllerei an Silvester eine Anzeige wegen eines Verstoßes beim Sprengstoffgesetz sowie 18 Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Gibt es an Silvester in Augsburg ein Alternativprogramm? Wurm schließt nicht aus, dass ein Alternativprogramm in der Silvesternacht, wie eine „Lightshow“ das Abbrennen von Feuerwerkskörpern deutlich reduzieren könnte: „Ich begrüße es, wenn Überlegungen in diese Richtung angestellt werden, sodass der neu gewählte Stadtrat eine Entscheidung treffen kann“. Wie berichtet, könnte am Rathausplatz eine Licht- und Lasershow zum Jahreswechsel aber wohl kaum stattfinden. Hier stehen dann noch Buden vom Christkindlesmarkt. Es wäre damit weder Platz für große Menschenmassen, noch wäre deren Sicherheit gewährleistet. Die Polizei wird die sichergestellten Feuerwerkskörper nach Abschluss der Verfahren vernichten. Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: Das Böllerverbot in der Augsburger Innenstadt verpufft, Böllerei: Eine Innenstadt ohne Silvesterraketen ist weltfremd

