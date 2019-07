18.07.2019

Die Bücherei ist jetzt gut sichtbar

Lechhauser Einrichtung ist umgezogen

Von Gerlinde Knoller

„Sie ist gut, ganz wichtig an solch zentraler Stelle!“ – „Es ist eine Aufwertung für das Lechhauser Schlössle“. Mit Aussagen wie diesen lobten die Mitglieder der Fachbasis Lechhausen/Hammerschmiede/Firnhaberau das Vorhaben, dass die Stadtteilbücherei künftig aus dem Hinterhof an der Blücherstraße 1, am Schlössle gut sichtbar und ums Dreifache vergrößert, nach vorne in den Anbau umziehen soll.

Bei der Mitgliederversammlung der Fachbasis, eines Zusammenschlusses von Einrichtungen und Organisationen insbesondere für Kinder und Jugendliche in den genannten Stadtteilen, brachte Architekt Wolfgang Walcher die Pläne mit, wie die neue Stadtteilbücherei nach ihrem Umzug aussehen soll (AZ berichtete). „Wir wollen aus dem Hinterhof wegziehen“, sagte Martina Kein, Leiterin der Stadtteilbücherei Lechhausen, „wir wollen gesehen werden.“ Die Leute sollen bemerken: „Oh, da ist ja eine Bücherei!“

Ein weiterer Themenschwerpunkt beim Fachbasis-Treffen war ein Mehrgenerationenfest, das am 14. September nachmittags, bis in den frühen Abend hinein, auf der Grünanlage Griesle – der Fläche zwischen Schillstraße und Hans-Böckler-Straße, gegenüber der Birkenau-Schule – stattfinden soll. Dafür warb Petra Keller, ab August eine der beiden Sport- und Bäderamtsleiterinnen, und fragte nach Unterstützung und Ideen. Sie erläuterte den Hintergrund dieses Festes: Im Rahmen des Sport- und Bäder-Entwicklungsplans der Stadt Augsburg ist angedacht, dass das Griesle zu einer Art Bewegungs- oder Mehrgenerationenpark werden könnte. Es habe sich gezeigt, dass gerade der selbstbestimmte Sport im Trend liegt. Beim Fest könnte getestet werden, welche Bewegungsmöglichkeiten sich künftig eröffnen. Der Stadtjugendring wird beispielsweise an diesem Tag ein Soccer-Feld aufbauen, dazu Slacklines, Trampoline und Mobiles Klettern. Auch ein Bühnenbereich und eine Picnic-Area sind vorgesehen.

Neuigkeiten gab es beim Fachbasis-Treffen auch zum Thema „Flößerpark“: Am 6. August soll der Wasserspielplatz eröffnet werden. Auch ist ein historischer Stadtteilrundgang mit sieben Tafeln in Lechhausen geplant – eine davon am Flößerpark.

Angesprochen wurde bei diesem Fachbasis-Treffen auch, dass in Lechhausen ein großer Bedarf an Nachmittagsbetreuung herrscht. In Kooperation mit dem Bildungsreferat der Stadt Augsburg werde nach Lösungen gesucht.

