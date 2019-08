vor 40 Min.

Die CSU will mehr Fahrradabstellplätze in Augsburg

Ein Bild aus der Karolinenstraße: Fahrradständer gibt es in der Stadt zu wenige – der ADFC fordert daher Maßnahmen der Stadt.

Die CSU-Fraktion im Stadtrat fordert mehr fest installierte Fahrradabstellplätze in der Innenstadt und den Stadtteilen. Wo der ADFC die Problemstellen sieht.

Von Stefan Krog

Im Speziellen seien das Areal rund um den Rathausplatz und die Endhaltestelle der Linie 1 zu berücksichtigen, heißt es in einem Antrag an die Stadtverwaltung.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) beklagt seit Längerem den Mangel an Abstellplätzen für Fahrräder in Augsburg. Moritzplatz, Stadtbücherei, Fuggerstraße, Maximilianstraße/Wintergasse und Fußgängerzone seien weitere Problemstellen.

Zur Not, so der ADFC, müssten dann Autostellplätze umgewandelt werden. Auch die Bauverwaltung sagte zuletzt, dass die Zahl an Abstellmöglichkeiten zu gering sei, die Schaffung neuer Angebote aber nicht überall möglich sei. Unter anderem dürften Fußgänger nicht beeinträchtigt werden, betont der Allgemeine Deutsche Fahrradclub.

