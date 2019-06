00:32 Uhr

Die City wird bald etwas grüner

Pflanzenkübel verschönern den Martin-Luther-Platz. An anderen Orten sollen weitere aufgestellt werden

Wenn es um die Aufenthaltsqualität in der Augsburger Innenstadt geht, spielt Grün stets eine wichtige Rolle. In Passantenbefragungen wird immer wieder der Wunsch geäußert, zusätzliche Pflanzenkübel aufzustellen und weitere Sitzmöglichkeiten in der Fußgängerzone zu schaffen.

Die Stadtmarketinggesellschaft Augsburg Marketing hat darauf reagiert. Am Fuggerdenkmal in der Philippine-Welser-Straße stehen seit einigen Tagen bunte Sitzmöbel, die gut angenommen werden. Womöglich werden hier schon bald Pflanzen für eine noch höhere Aufenthaltsqualität sorgen. Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing, sagt: „Am Fuggerplatz standen immer wunderschöne Lorbeerbäume.“ Man werde jetzt auf die Besitzer zugehen, ob die Rückkehr der Bäume machbar sei.

Unabhängig davon stehen in der Innenstadt bereits einige Pflanzkübel. Dieses Grün gibt’s am Martin-Luther-Platz und in Teilen der Annastraße. Weitere Pflanzen sind bestellt. Standorte sind in der Annstraße und in der Steingasse. Das städtische Grünamt wird sie voraussichtlich nach Ende der Pfingstferien aufstellen.

Der Aufenthalt in der Innenstadt soll Vergnügen bereiten, dazu tragen Aktionen mit mehr Grün ihren Teil bei, sagt Schmölz. Die Idee: Wenn sich Besucher und Kunden wohlfühlen, bleiben sie länger in der Stadt, kommen wieder – und lassen dabei auch Geld in Handel und Gastronomie da. (möh)

