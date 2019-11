Die Cityzone hat nur einen beschränkten Nutzen

Das sehe ich genauso: nur ein "Gag" des Stadtmarketings. Zielführender wäre es doch, als Testphase alle Straßenbahnen an den Wochenenden gratis fahren zu lassen. Denn die enden - im Gegensatz zur Cityzone - alle an einem Park&Ride und würden tatsächlich Autoverkehr aus der Innenstadt fernhalten. Dies wäre auch ein erster Schritt in Richtung kostenloser ÖPNV, wie ihn DIE LINKE fordert.

