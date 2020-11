06:09 Uhr

Die Corona-Krise bestimmt weiter den Arbeitsmarkt in Augsburg

Plus Die Arbeitsmarktzahlen für Oktober fallen schlechter aus als jene im Vorjahreszeitraum. Es gibt aber auch positive Entwicklungen.

Von Andrea Wenzel

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft sind enorm, das zeigen einmal im Monat auch die Arbeitslosenzahlen der Agentur für Arbeit. Für den Agenturbezirk Augsburg (Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg und Landkreis Aichach-Friedberg) wird für Oktober eine Quote von 4,4 Prozent gemeldet. Das sind 17.163 Arbeitslose und damit 4429 Menschen (34,8 Prozent) mehr ohne Job als noch im Oktober 2019.

Die Zahl von Firmen, die Kurzarbeit angemeldet haben, ist gestiegen. Bild: Fotostand

Auch die Zahl der Firmen, die Kurzarbeit anmelden, ist weiter gestiegen. Im abgelaufenen Monat seien 50 neue Anzeigen für Kurzarbeit hinzugekommen, meldet die Agentur für Arbeit Augsburg. Damit seien seit März 7405 Anzeigen eingegangen. Das entspräche 42,1 Prozent der Betriebe. Besonders betroffen von dann tatsächlich umgesetzter Kurzarbeit seien die Branchen Gastronomie, Einzelhandel (ohne Kfz-Handel) sowie das Gesundheitswesen.

Es gibt aber auch positive Entwicklungen. So sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 5,3 Prozent. Zwar sei ein Rückgang der Zahlen von September auf Oktober ein normaler saisonaler Verlauf. Dass dieser jedoch auch in einer Krisenphase in nahezu gleichem Umfang stattfindet, sei ein gutes Zeichen für den Arbeitsmarkt in der Region. Mit einer Quote von 3,1 Prozent (Vorjahr 2,3 Prozent) sowie 2,6 Prozent (Vorjahr 1,9 Prozent) lägen die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg zudem sogar nach wie vor im Bereich der Vollbeschäftigung, teilt die Agentur für Arbeit Augsburg mit. In Augsburg liegt die Quote aktuell bei 6,3 Prozent (Oktober 2019: 4,8 Prozent).

Neuer Lockdwon macht Arbeitsmarktexperten Sorge

Auch die Zahl an neuen Stellenangeboten hat einen neuen Höchstwert seit Beginn der Pandemie erreicht. "Wir konnten 1305 neue Stellen in die Jobbörse aufnehmen. Das sind 328 oder 33,6 Prozent mehr als zum Vormonat und 34 oder 2,7 Prozent mehr als im Oktober des Vorjahrs. Zuletzt hatten wir im Februar dieses Jahres - also vor dem Beginn der Corona-Pandemie - mehr neue Arbeitsstellen", so Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung. Der Bestand an Arbeitsstellen betrage im Oktober insgesamt 4377 und liege damit im dritten Monat in Folge höher als zum Vormonat.

Der neuerliche Lockdown wird von Arbeitsmarktexperten jedoch mit Sorge betrachtet: Vor allem in den ohnehin schon angeschlagenen Branchen wie Handel, Gastronomie oder Hotellerie könnte die Zahl der Entlassungen noch einmal deutlich steigen.

Alle Neuigkeiten zum Coronavirus in Augsburg lesen Sie in unserem News-Blog.

