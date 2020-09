vor 46 Min.

Die Corona-Quarantäne betrifft jetzt neun Augsburger Schulen

Inzwischen wurden an neun Augsburger Schulen einzelne Klassen in Quarantäne geschickt.

Plus Neun Schulen in Augsburg sind bis jetzt vom Coronavirus betroffen. Bisher ist in der Stadt ein Fall bekannt, bei dem sich ein Schüler in der Klasse ansteckte.

Von Stefan Krog

Die Zahl der Schulklassen, die wegen Corona-Fällen unter Quarantäne gestellt werden, steigt in Augsburg weiter: Wie das Gesundheitsamt am Freitag bekanntgab, wurden nun auch mehrere Klassen an der Bertolt-Brecht-Realschule, der Friedrich-Ebert-Grundschule, der Rotes-Tor-Grundschule, am Anna-Gymnasium und der Agnes-Bernauer-Schule nach Hause geschickt. Im Lauf der Woche waren bereits insgesamt fünf Klassen an der Bärenkeller-Mittelschule, der Bischof-Ulrich-Realschule, der Fach- und Berufsoberschule am Alten Postweg sowie zwei Klassen der Berufsschule 1 an der Haunstetter Straße unter Quarantäne geschickt worden. Die mögliche Dunkelziffer bereitet den Behörden Sorgen.

Im Augsburger Messezentrum befindet sich ein Testzentrum. Dort können sich Bürger auf das Coronavirus testen lassen. Bild: Silvio Wyszengrad (Archivfoto)

Bei den zuletzt neu hinzugekommenen Einrichtungen sind laut Dr. Thomas Wibmer, Leiter des Augsburger Gesundheitsamtes, zum Teil auch mehrere Klassen an einer Schule betroffen. Das ist damit erklärbar, dass der Unterricht je nach Fach und Jahrgangsstufe und dem Konzept der Schule nicht ausschließlich im Klassenverband stattfindet, sondern dass an manchen Schulen zum Beispiel für den Religions-/Ethikunterricht Schüler einer Konfession aus mehreren Klassen zusammenkommen. Das kann zur Folge haben, dass neben der "Stammklasse" eines infizierten Schülers auch weitere Schüler aus einer anderen Klasse mit Kontakt zum Infizierten unter Quarantäne gestellt werden.

Bisher hat sich ein Schüler in einer Schule in Augsburg angesteckt

Zur Frage, inwieweit das Virus sich innerhalb von Klassen mit einem infizierten Schüler weiterverbreitet hat, sagt das Gesundheitsamt, dass es bisher einen Fall bei einem in Augsburg wohnenden Schüler gab, der sich in der Schule angesteckt hat.

Vermutlich dürften aber auch noch nicht von allen unter Quarantäne gestellten Schülern die Ergebnisse des ersten Tests vorliegen. Mit den am Freitag hinzugekommen Schulen sind erstmals auch Grundschulen betroffen, deren Schüler bekanntermaßen von der Maskenpflicht im Klassenzimmer befreit waren. Ab kommender Woche wird die grundsätzliche Maskenpflicht während des Unterrichts auch ab der fünften Klasse aufgehoben.

Gesundheitsamt Augsburg fürchtet hohe Dunkelziffer

Wibmer sagt, dass seiner Behörde eine vermutlich hohe Dunkelziffer von Infizierten Sorge bereite. Diese könne zur unerkannten Ausbreitung in Schulen, Kitas und Familien, aber auch in der Allgemeinheit, führen. Neben Abstand und Maske sei das Meiden von Menschenansammlungen, speziell in Innenräumen, wichtig.

Insgesamt meldete das Gesundheitsamt am Freitag 15 neue Corona-Infektionen. Bei sechs Fällen handle es sich um Kontaktpersonen von bereits bekannten Infizierten, bei neun Infizierten ist die Infektionsquelle noch unbekannt. In den vergangenen sieben Tagen verzeichnete die Stadt 24,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern.

Die sogenannte 7-Tage-Inzident lag Ende August bei über 30

Ende August lag dieser Wert, der Auskunft über die Geschwindigkeit des Infektionsgeschehens gibt, in Augsburg aufgrund vieler Urlaubsrückkehrer bei über 30. Seitdem schwankt der Wert zwischen 20 und 30. Bei 35 Fällen ist der sogenannte Frühwarnwert erreicht, ab der in einer Stadt oder einem Landkreis wieder besondere Regeln gelten sollen - etwa wieder eine Maskenpflicht im Klassenzimmer oder ein kompletter Verzicht auf Zuschauer bei Fußballspielen.

