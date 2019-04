14:54 Uhr

Die Dult ist in diesem Jahr kürzer – dafür gibt es Sonderaktionen

Augsburgs längstem Freiluftkaufhaus, der Dult, fehlen in diesem Jahr einige Stände.

Augsburgs längstem Freiluftkaufhaus fehlen einige Stände. Das liegt an der Konkurrenz zu einer ähnlichen Veranstaltung. Die Händler, die hier sind, sind aber zufrieden.

Von Stephanie Lorenz

Manchen Besuchern ist es zum Auftakt der Frühjahrsdult am Samstag vielleicht aufgefallen: Die Kaufstraße zwischen Vogeltor und Jakobertor ist kürzer als sonst. "Es sind fünf Stände weniger", erklärt Manuela Müller-Manz, Sprecherin der Marktkaufleute und Schausteller.

Wenn Ostern so spät sei wie heuer, stehe die Augsburger Dult stets in Konkurrenz zur Münchner Auer Dult. Da entscheiden sich dann viele Händler für München. Zwar hatten sich etliche in Augsburg beworben, mehr als 40 erhielten jedoch eine Absage, da sich laut Müller-Manz sonst die Ware wiederholt hätte.

Auf der Augsburger Dult ist Platz für Sonderaktionen

Durch die fehlenden Stände ist am Vogeltor nun Platz für Sonderaktionen. Am letzten Aprilwochenende beispielsweise zeigen die American Car Friends dort US-amerikanische Autos, im Mai wird es Infostände zu Tierschutz und plastikfreiem Leben geben.

Am Wochenende herrschte auf der Dult großer Andrang. Gudrun Henz verkauft Bambusschalen aus Vietnam. Bild: Annette Zoepf

Wer aufmerksam über die Dult schlendert, entdeckt weitere Neuheiten. Zum Beispiel die Bambusschalen von Ingo und Gudrun Henz aus Dortmund. Jedes Jahr fliegen sie nach Vietnam und bestellen dort ihre Ware. Gudrun Henz zeigt eine Bambusschüssel, die mit Enteneierschalen verziert und lebensmittelecht lackiert wurde. Im Internet habe sie bereits viele Kunden aus Bayern, da lohne sich der Weg nach Augsburg, habe sie sich gedacht. Und schon wenige Stunden nach der Dult-Eröffnung freut sie sich: "Das Interesse ist da. Ich hoffe, dass es weiter gut ankommt."

Über reges Interesse freut sich auch Claudia Kimberger aus Straubing, die durch andere Marktbeschicker von der Dult erfuhr. Sie verkauft Produkte aus Olivenholz: Bretter, Schüsseln, Kochlöffel. Olivenholz sei langlebiges, schönes, hartes Holz. "Das kann man weitervererben", sagt sie und lacht. Das Geschäft sei bisher gut angelaufen.

Über reges Interesse freut sich Claudia Kimberger aus Straubing, die Produkte aus Olivenholz verkauft. Bild: Annette Zoepf

Auch der langjährige Dult-Verkäufer Dominik Merz von Feinkost Mera aus Untermeitingen hat etwas Neues dabei. Produkte aus Hanf, biologisch hergestellt in Österreich und gesund für den Körper, sagt er. Im Angebot hat er Tee, Samen, Mus und CBD-Hanföl. Dem werde eine schmerzlindernde Wirkung zum Beispiel bei Migräne nachgesagt. Knapp 70 Euro kostet ein zehn Milliliter Fläschchen mit zehn Prozent Cannabidiol (CBD). Das reicht Merz zufolge circa einen Monat.

Neue, große Hingucker gibt es bei Ann Van Landeghem und Reinhold Hohenögger aus Röfingen (Kreis Günzburg) vom "Lädl für Kunschd und Metall" zu sehen: Zwei Gartengrills aus Edelrost in Form eines Motorrads und einer Pistole. Wie oft sie darauf angesprochen werden? "Eine Million Mal", sagt Hohenögger und lacht. Interessenten gibt es viele, einen Käufer nur mit Glück, weiß er: 1600 Euro müsste der für das Motorrad blechen.

Der Papa mag Holzprodukte, die Tochter Zuckerwatte

Die Besucher freuen sich über die Warenvielfalt – und die Temperaturen von mehr als 20 Grad am Eröffnungswochenende. Der 36-jährige Engländer Anthony Davis, der seit acht Jahren in Augsburg wohnt, kommt jedes Jahr. Ihm gefallen Holzprodukte und Handgemachtes. Seine vierjährige Tochter Ruby schwört auf Zuckerwatte, Eis und Karussell fahren, auch wenn ihr davon schwindlig werde, sagt sie. Und die Freundinnen Ines Reitz und Katharina Kretschmann, beide Mitte 20, finden, über die Dult zu bummeln gehöre einfach dazu. Was sie amüsiert: "Überall gibt es dieses Dauer-Antihaft-Backpapier."

Ein paar hundert Meter weiter in der Augsburger Altstadt ist die Stimmung getrübt. Gertrud Kössler-Mayr, Inhaberin des Gewürz-, Kräuter- und Teehauses, hat sich schweren Herzens dazu entschieden, aus organisatorischen Gründen nach mehr als 50 Jahren nicht mehr mit einem Stand an der Dult teilzunehmen. Kössler-Mayr und ihr Sohn wollen sich nun ausschließlich um den Betrieb ihres Ladens im Lechviertel kümmern, damit seien sie voll ausgelastet. "Ich habe immer gesagt, ich mach die Dult, bis ich sterb#", sagt Kössler-Mayr traurig. Wenn sie an ihre treuen Kunden denkt, könnte sie weinen vor Rührung. Wie sie sich vergangenes Jahr für sie eingesetzt hatten, als das Marktamt ihnen überraschend eine Absage für die Herbstdult erteilt hatte (wir berichteten).

Der Zoff mit der Stadt ist längst beigelegt, das ist der älteren Dame wichtig zu betonen. Für die stets gute Zusammenarbeit mit dem Marktamt und bei ihren Kunden bedankt sie sich herzlich.

