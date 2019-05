vor 47 Min.

Die FDP greift an

Die Liberalen nominieren ihren OB-Kandidaten bei Pasta und Pizza

Wenn die Augsburger Liberalen ihren Oberbürgermeister-Kandidaten nominieren, führt sie der Weg in ein italienisches Lokal. Am Samstag, 1. Juni, um 11.30 Uhr mittags ist die Versammlung im Ristorante Leonarda da Vinci in Haunstetten angesetzt. Es gebe einen Kandidatenvorschlag, heißt es dazu aus Vorstandskreisen.

Wer dies ist, soll zunächst den Mitgliedern bei einer eigenen Versammlung vor der Nominierung verkündet werden. Man gehe gegenwärtig davon aus, dass es keinen weiteren Bewerber geben dürfte, sagt der stellvertretende FDP-Kreisvorsitzende Lars Vollmar. Die FDP-Mitgliederversammlung findet am Montag, 27. Mai, statt. Danach erfolgt die Nominierungsversammlung.

Derzeit stellen die Liberalen keinen Stadtrat in Augsburg. Der damalige OB-Kandidat Markus Arnold war bei der Wahl 2014 für die FDP ins Gremium eingezogen. Er wechselte in der laufenden Periode dann zur CSU.

Die im Februar wiedergewählte Kreisvorsitzende Katrin Michaelis hatte zuletzt als Ziel für die Kommunalwahl ausgerufen: „Wir wollen mit drei Stadträten ins Rathaus zurückkehren und dem Gewurstel der schwarz-rot-grünen Koalition im Rathaus wieder liberale Politik entgegenstellen.“ (möh)

