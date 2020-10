17:52 Uhr

Die Fachmesse Grindtec wird wegen der Corona-Situation in Augsburg abgesagt

Plus Bereits im März musste die Weltleitmesse Grindtec wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Nun kommt auch das Aus für den Ersatztermin im November.

Von Michael Hörmann

Die Entscheidung hatte sich abgezeichnet. Die Fachmesse Grindtec, die von 10. bis 13. November im Augsburger Messezentrum hätte stattfinden sollen, ist offiziell abgesagt. Grund ist die Corona-Pandemie. Aufgrund der geltenden Auflagen kann eine Großveranstaltung in der Größenordnung der Grindtec nicht über die Bühne gehen.

Ursprünglich war die Grindtec, die alle zwei Jahre in Augsburg stattfindet, im März geplant. Wegen Corona war der ursprüngliche Termin geplatzt. Die Absage der Messe bedeutet auch einen immensen wirtschaftlichen Verlust für die Region Augsburg. Die Grindtec in Augsburg ist die führende Messe weltweit für die Schleiftechnik-Branche und wirkt sich unter anderem auch auf die Einnahmen in Hotellerie und Gastronomie aus.

Veranstaltet wird die Messe von der Firma Afag Messen und Ausstellungen. Bis zuletzt hatte der Veranstalter gehofft, womöglich mit einer Ausnahmegenehmigung die Großveranstaltung zu stemmen. Ein besonderes Hygienekonzept wurde ausgearbeitet. Am Dienstag teilte die Stadt jedoch mit, dass eine Ausnahmegenehmigung aufgrund der aktuell bestehenden Infektionslage in Augsburg nicht erteilt werden könne.

Absage der Grindtec: Ein schwerer Schlag für die Wirtschaftsregion

Die Grindtec wäre die erste Messe gewesen, die seit März in der Messe Augsburg stattgefunden hätte. „Nicht nur für die Schleiftechnik-Branche wäre die Grindtec ein wichtiges Signal und wirtschaftlicher Impulsgeber gewesen, auch für einige weitere Wirtschaftsbereiche der Region Augsburg wie Serviceunternehmen, Messebauer, Taxiunternehmen, Einzelhandel sowie Hotellerie und Gastronomie, wäre ein erfolgreicher Messeneustart mit der Grindtec 2020 existenziell wichtig gewesen“, sagen die Afag-Geschäftsführer Henning Könicke und Thilo Könicke in einer ersten Reaktion. Offiziellen Angaben zufolge hätte die Grindtec 2020 der Region eine Umwegrentabilität von gut 30 Millionen Euro beschert.

Die Grindtec richtet sich an die Schleiftechnik-Branche. Mehr als 500 Aussteller waren für den Ersatztermin angemeldet. Die Planungen sahen vor, dass die Aussteller das komplette Messegelände benötigt hätten.

