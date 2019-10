18:15 Uhr

Die Feuerwehr-Erlebniswelt zieht in den Martinipark

Der ehemalige Augsburger Feuerwehr-Chef Frank Habermaier macht mit den Plänen für eine interaktive Schau rund ums Thema Feuer ernst. Was er sich davon verspricht.

Von Jörg Heinzle

Es ist eine Art Lebenstraum von Augsburgs ehemaligem Feuerwehr-Chef Frank Habermaier. Seit mehr als zehn Jahren verfolgt er das Ziel, in Augsburg eine Feuerwehr-Erlebniswelt einzurichten. Mehrfach gab es Rückschläge für ihn – mal scheiterte es an einer fehlenden städtischen Bürgschaft, mal wurde es mit einem potenziellen Standort nichts. Nun allerdings wird der Plan doch noch umgesetzt. Die Erlebniswelt werde „ab sofort“ in einer Halle des Martiniparks in Augsburg aufgebaut, kündigt Frank Habermaier an.

Betrieben wird die Erlebniswelt von einer gemeinnützigen GmbH. Auch diese Gesellschaft ist vor Kurzem bereits gegründet worden. Geschäftsführer ist Dirk von Gehlen, ein ehemaliger Manager beim Papierkonzern UPM. Frank Habermaiers Ziel ist es, die Faszination vieler Menschen für die Feuerwehr zu nutzen, um über die Gefahren von Feuer aufzuklären. Das soll so geschehen, dass ein Besuch in der Erlebniswelt Spaß macht.

Attraktion in Augsburg: Besucher sollen Feuerwalze erleben

Geplant ist unter anderem ein mit Kunstnebel verrauchter Raum, aus dem man herausfinden muss. Die Besucher sollen erleben, wie eine echte Feuerwalze über sie hinwegrollt. Auch eine simulierte Einsatzfahrt in einem Feuerwehrauto und begehbare Rauchmelder sollen zu den Attraktionen gehören. Gleichzeitig soll die Feuerwehr-Erlebniswelt auch mit einem Schulungszentrum verbunden werden, wo unter anderem Mitarbeiter von Firmen Lehrgänge absolvieren können.

Initiator Frank Habermaier rechnet mit 60.000 bis 90.000 Besuchern pro Jahr. Sein Ziel ist es, die Erlebniswelt deutschlandweit zur „ersten Adresse in Sachen Brandschutzerziehung und -aufklärung“ zu machen. Auch eine Schau alter Feuerwehrtechnik und eine Modellbau-Ausstellung sollen Besucher anlocken. Details wollen die Macher an diesem Donnerstag vorstellen.

